Сборная России в ближайшее время получит новую экипировку на сезон, сообщил Майгуров
Сборная России по биатлону в ближайшее время получит новую экипировку на сезон.
Глава Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров сообщил, что в ближайшее время сборная получит новый комплект экипировки на сезон.
«Я сам использую эту форму – бегаю, выступаю на соревнованиях «мастерс». Имея определенный опыт с этой экипировкой, могу сказать, что в большинстве своем претензии были необоснованны. На днях спортсмены получат новую форму этого сезона.
В такой же, только в другом дизайне, сейчас выступают спортсмены Тюмени, Ханты-Мансийска. С их стороны каких-либо вопросов по форме нет, поэтому, я думаю, что и у других спортсменов все тоже будет в порядке», – сказал Майгуров.
Ранее комментатор Дмитрий Губерниев сообщал о «массовых жалобах» биатлонистов сборной России на экипировку.
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: ТАСС
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости