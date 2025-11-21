Сборная России в ближайшее время получит новую экипировку на сезон, сообщил Майгуров

Сборная России по биатлону в ближайшее время получит новую экипировку на сезон.

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров сообщил, что в ближайшее время сборная получит новый комплект экипировки на сезон.

«Я сам использую эту форму – бегаю, выступаю на соревнованиях «мастерс». Имея определенный опыт с этой экипировкой, могу сказать, что в большинстве своем претензии были необоснованны. На днях спортсмены получат новую форму этого сезона.

В такой же, только в другом дизайне, сейчас выступают спортсмены Тюмени, Ханты-Мансийска. С их стороны каких-либо вопросов по форме нет, поэтому, я думаю, что и у других спортсменов все тоже будет в порядке», – сказал Майгуров.

Ранее комментатор Дмитрий Губерниев сообщал о «массовых жалобах» биатлонистов сборной России на экипировку.