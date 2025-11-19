Расписание трансляций Кубка Международной лиги клубного биатлона в Хантах
22-23 ноября в Хантах пройдет Кубок Международной лиги клубного биатлона.
22-23 ноября в Ханты-Мансийске пройдет Ланта GV Gold Кубок Международной лиги клубного биатлона (МЛКБ). Участие примут 20 команд.
Ланта GV Gold Кубок МЛКБ
Ханты-Мансийск, Россия
22 ноября, суббота
Масс-старт, мужчины
Начало гонки – 10:00
Прямая трансляция – «Матч ТВ» и «Матч! Арена» (с 9:25)
Масс-старт, женщины
Начало гонки – 12:00
Прямая трансляция – «Матч ТВ» и «Матч! Арена» (с 11:15)
23 ноября, воскресенье
Смешанная эстафета
Начало гонки – 12:00
Прямая трансляция – «Матч ТВ» (с 11:30)
ПРИМЕЧАНИЕ: в расписании указано московское время.
Составы команд на Кубок МЛКБ: Миронова и Цветков выступят за «Питер PRO», Смольские и Лазовский – за HIGH-PRO
