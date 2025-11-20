Дмитрий Губерниев: «Майгуров сиднем сидел, как Илья Муромец, но теперь проклятые супостаты с помощью Фуркада будут обращены в бегство»
Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о том, что пятикратный олимпийский чемпион Мартен Фуркад взял на себя роль проводника в переговорах по допуску российских биатлонистов.
Об этом рассказал глава Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров.
«В моем детстве был мультфильм про добрую птичку Тари, которая помогала крокодилу. Когда крокодил сказал «спасибо тебе, добрая птичка Тари», все жители джунглей стали говорить «крокодил сказал доброе слово!»
Не прошло и пяти лет, как Виктор Майгуров провел хоть с кем-то видеоконференцию. Это огромный успех и достижение руководителя СБР. Я поздравляю его, это мощнейшая работа.
Он сиднем сидел, как Илья Муромец, но теперь проклятые супостаты и вороги, половцы да печенеги будут с помощью нашего союзника Мартена Фуркада обращены в бегство. Ура!» – сказал Губерниев.