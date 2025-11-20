Дмитрий Губерниев: «Майгуров сиднем сидел, как Илья Муромец, но теперь проклятые супостаты с помощью Фуркада будут обращены в бегство»

Губерниев: Майгуров сидел сиднем, как Илья Муромец.

Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о том, что пятикратный олимпийский чемпион Мартен Фуркад взял на себя роль проводника в переговорах по допуску российских биатлонистов.

Об этом рассказал глава Союза биатлонистов России (СБР ) Виктор Майгуров .

«В моем детстве был мультфильм про добрую птичку Тари, которая помогала крокодилу. Когда крокодил сказал «спасибо тебе, добрая птичка Тари», все жители джунглей стали говорить «крокодил сказал доброе слово!»

Не прошло и пяти лет, как Виктор Майгуров провел хоть с кем-то видеоконференцию. Это огромный успех и достижение руководителя СБР. Я поздравляю его, это мощнейшая работа.

Он сиднем сидел, как Илья Муромец, но теперь проклятые супостаты и вороги, половцы да печенеги будут с помощью нашего союзника Мартена Фуркада обращены в бегство. Ура!» – сказал Губерниев.