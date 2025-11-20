Российские биатлонисты обратились в комиссию спортсменов IBU из-за недопуска к соревнованиям

Российские биатлонисты обратились с письмом в комиссию спортсменов IBU.

Комиссия спортсменов Союза биатлонистов России (СБР ) направила письмо в комиссию спортсменов Международного союза биатлонистов (IBU ) с просьбой оценить ситуацию по недопуску к турнирам.

Об этом сообщил президент СБР Виктор Майгуров. С 2022 года россияне отстранены от соревнований под эгидой IBU.

«На мой взгляд, если основываться на спортивном принципе, то любому спортсмену интереснее и статуснее побеждать, когда соревнуются все сильнейшие. Но даже если и есть спортсмены, верные этому принципу, они точно не выйдут на демонстрацию и не будут требовать допуска россиян.

С одной стороны, наверное, это и не их задача – вопрос спортивные чиновники должны решать путем переговоров. Но с другой, не зря же существуют и комиссия спортсменов IBU, и комиссия спортсменов МОК? Комиссия спортсменов СБР направила письмо комиссии спортсменов IBU, чтобы получить мнение именно от зарубежных коллег. Нам нужно понимать, как они видят сложившуюся ситуацию, как к этому относятся», – заявил Майгуров.

Ранее Майгуров сообщил , что представитель комиссии спортсменов Международного олимпийского комитета (МОК), шестикратный олимпийский чемпион Мартен Фуркад согласился стать «проводником» между IBU и СБР.