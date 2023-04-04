Илья Трифанов: «Шипулин делает в Госдуме то, что в его силах и власти. Он действительно этим горит и душу вкладывает, близко к сердцу принимает проблемы других»

Теги Государственная дума Антон Шипулин Илья Трифанов Политика Биатлон

Илья Трифанов рассказал, что Антон Шипулин сделал в качестве депутата Госдумы

Чемпиона мира по биатлону Шипулина избрали в Госдуму в 2019 году.

– Четыре года назад, когда он только стал депутатом, ты призывал не клеймить его раньше времени, а посмотреть сначала, как он будет работать. Что можешь сказать сейчас?

– Легков – региональный депутат, а Шипулин – Госдумы. Казалось бы, полномочий у Антона должно быть больше, но на самом деле ресурс и функции у них очень разные. У Антона, в отличие от Александра, нет возможности решать что-либо с помощью госбюджета, потому что у него просто туда нет доступа. Обозначить проблему и разобраться в ней он может. Но сделать все сам – нет.

При этом огромное количество времени он проводит в общении с жителями. Объездил всю область! Бывает по 2-3 дня в местах, где телефон не ловит. И я могу точно сказать, что горжусь своими друзьями, потому что вижу, как они работают.

– Что хорошего за четыре года Шипулин сделал как депутат?

– Да одних только детских спортивных площадок, ледовых арен и других объектов сколько понастроил! Много законодательных инициатив, связанных со спортом. С подачи Антона увеличились отчисления букмекеров в бюджет именно на развитие спорта. Причем, 70% из этих средств идут на профессиональный спорт, 20 – на детский, и 10 – на массовый. Раньше детский и массовый спорт вообще там не фигурировали. За год эта программа собрала 14 миллиардов рублей. 

Он действительно этим горит и душу вкладывает. Однажды его госпитализировали с гипертоническим кризом прямо в момент приема граждан. От очередного посетителя у него так скакнуло давление, что пришлось скорую вызывать. Антон близко к сердцу принимает проблемы других.

– Но быть эмпатичным и хорошо делать свою работу – это же разное.

– А он плохо делает свою?

– Не знаю. За 4 года я не нашел ни единого законопроекта, когда Шипулин проголосовал бы не так, как большинство.

– И что здесь необычного?

– Когда он был биатлонистом, не стеснялся проявлять собственное мнение. 

– Он делает в Госдуме то, что в его силах и власти. Он помогает своим землякам, решает вопросы в сфере молодежной политики и спорта. На законодательном уровне защищает интересы профессиональных спортсменов, предлагает важные для них законопроекты. Голосование в рамках остальных законопроектов он не рассматривает как свою главную миссию. Жать кнопки – это зачастую просто формальность.

– Он голосовал за поправки в Конституцию.

– Вот как в биатлоне образца 2014 года, так и в политике сейчас играют по тем правилам, которые нам с тобой неизвестны. И не нам их обсуждать.

– Интервью Шипулина за 2021 год: «У нас наладились отношения со многими странами. Хорошо развита внешняя политика».

– Хочется процитировать классика про подтасовку звука и фактов. Не знаю, что это было за интервью, но мне Антон всегда говорил, что кольцо врагов сжимается, и призывал быть начеку.

– Шипулин был народным любимцем, а теперь это даже близко не так. 

– Шипулина можно обвинить только в том, что в 2020 году он подхватил ковид в Сочи и заразил им нас с Легковым. Тут он не предусмотрел риски. А вот из своей нынешней позиции и возможностей, уверен, он выжимает максимум. Но как и на какие кнопки он нажимает, повторюсь, не нам судить. Мы не знаем правил игры. И более того, я даже не собираюсь обсуждать их с Шипулиным, – рассказал журналист «Матч ТВ».

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67 комментариев

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Заблудившийся
Как язычок работает, все дырочки слюной обработал, тоже походу, хочет кнопки ...нажимать :)))
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Yuriy Belalov
Ответ BeastI666I
понастроил площадок ахаха это как муха и бык... "мы пахали"
Чот я в Екате не вижу чего он понастроил. А в Серове он и не появляется даже
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Олег Кузнецов
Ответ Зубы Дзюбы
А ещё кнопки нажимает так, как скажут сверху. Ух, труженик
Для меня Шипулин, ранее спортсмен за которого я болел, а теперь типичный единорос в котором я не вижу ни одного положительного момента, что есть он депутат, что его нет ....Пристроился после окончания карьеры в правящую партию, которой надеюсь, осталось недолго править.
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DAB25
Ответ F_DX jr
Вообще то, это интервью не Шипулина.
Что? Это причём здесь?))) Это какой-то троллинг или что?
Какая разница, речь же о депутатке
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akrets
Можно сколько угодно «гореть» и «вкладывать душу», но всех депутатов нынешнего созыва ждёт, непременно, веселое будущее. Кнопочки давили все
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Valeross
Звучит как анекдот про депутата)
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Ворона26
Врать не надо. Краснотурьинск Свердловской области(алюминиевая промышленность) , где он баллотировался, выступил против и создал комиссию о подложных документах Шипулина, где он скрыл вклады в иностранных банках Европы, но всем заткнули рот. В спорте был лжимым, в Думе- вдвойне
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Pasa Muromcev
Свои главные анализы Шипулин сдаст Святому Петру перед воротами рая.
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Торт Спартак
Его не избирали в Госдуму, он прошел по партийным спискам, выбрав самую "любимую" партию народа.
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F_DX jr
Ответ Cube Litening C:68X
Ничего не светило,там даже король массстартов Шемп, Фуркаду проиграл..😁
На обоих места для клейма не найтить.
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forward1988
Антон штаны протирает и при этом ничего не делает и имеет солидный доход
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Игорь М.
Ответ F_DX jr
Зачем?
чтоб ты спросил
+3
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F_DX jr
Ответ Alena Kostornaia
Об этом в интервью ни слова.
Это интервью не Шипулина 2.0.
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Cube Litening C:68X
Ответ F_DX jr
Он готовился к играм. Тупо не пустили, без объяснения причин кстати.
Ничего не светило,там даже король массстартов Шемп, Фуркаду проиграл..😁
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F_DX jr
Ответ Alena Kostornaia
"На чем "все выиграл" Фуркад?" Что значит "на чём"? О чем вопрос вообще? "Про проверки можно подробнее?" Почитайте новостную ветку тех лет. Уничтожение и подмена проб мосантидоплаборатории, в результате которых сборная выступала в пхенчхане под нейтральным флагом, многих не допустили, а шипуля странным образом завершил карьеру аккурат за год до Олимпиады, хотя любая спортивная логика подсказывала, что надо готовиться на ней выступить.
Он готовился к играм. Тупо не пустили, без объяснения причин кстати.
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Погладь быка
Ждем заявлений Трифанова про Родину, СВО в духе Зайцевой.
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Cube Litening C:68X
Ответ F_DX jr
Хлеб то хоть каждый день имеешь за столом?
Редко ем, лишний углевод.😁 Не по моему орднунгу это..
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F_DX jr
Ответ Cube Litening C:68X
А им что взамен?
Да приблизительно то же самое, что и БМВ, в случае с ИБУ.
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Погладь быка
Все ясно со всеми сочувствующеми "мученику" логинову и депутату Шипулену.
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Alena Kostornaia
Ответ F_DX jr
Помог найти инвесторов.
Об этом в интервью ни слова.
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F_DX jr
Ответ Cube Litening C:68X
Пёс их знает,не интересуюсь давно,взял старого Турана,в него велик помещается..😁
Хлеб то хоть каждый день имеешь за столом?
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Alena Kostornaia
Ответ F_DX jr
На чем "все выиграл" Фуркад? Про проверки можно подробнее?
"На чем "все выиграл" Фуркад?"
Что значит "на чём"? О чем вопрос вообще?
"Про проверки можно подробнее?"
Почитайте новостную ветку тех лет. Уничтожение и подмена проб мосантидоплаборатории, в результате которых сборная выступала в пхенчхане под нейтральным флагом, многих не допустили, а шипуля странным образом завершил карьеру аккурат за год до Олимпиады, хотя любая спортивная логика подсказывала, что надо готовиться на ней выступить.
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Railway/
не жалеешь ты себя юрий венедиктович (с)
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brig_Mercury
Как бы у данного чиновника зарплата около полумиллиона в месяц, годовой доход ещё больше, наверное можно было бы описать, что конкретно сделал товарищ Шипулин, а не общими словами, что он там что-то построил (неизвестно где, и что именно сделал для этого Антон), общался с избирателями (тут вспоминается эпизод общения чиновников из Нашей Раши с "населением" в гостинице), и нажатие на кнопку по указу (а ничего что законодательная власть отличается от исполнительной и является самостоятельной ветвью?).
+4
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Cube Litening C:68X
Ответ F_DX jr
Помог найти инвесторов.
А им что взамен?
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