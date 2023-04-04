Илья Трифанов: «Шипулин делает в Госдуме то, что в его силах и власти. Он действительно этим горит и душу вкладывает, близко к сердцу принимает проблемы других»

Илья Трифанов рассказал, что Антон Шипулин сделал в качестве депутата Госдумы

Чемпиона мира по биатлону Шипулина избрали в Госдуму в 2019 году.

– Четыре года назад, когда он только стал депутатом, ты призывал не клеймить его раньше времени, а посмотреть сначала, как он будет работать. Что можешь сказать сейчас?

– Легков – региональный депутат, а Шипулин – Госдумы. Казалось бы, полномочий у Антона должно быть больше, но на самом деле ресурс и функции у них очень разные. У Антона, в отличие от Александра, нет возможности решать что-либо с помощью госбюджета, потому что у него просто туда нет доступа. Обозначить проблему и разобраться в ней он может. Но сделать все сам – нет.

При этом огромное количество времени он проводит в общении с жителями. Объездил всю область! Бывает по 2-3 дня в местах, где телефон не ловит. И я могу точно сказать, что горжусь своими друзьями, потому что вижу, как они работают.

– Что хорошего за четыре года Шипулин сделал как депутат?

– Да одних только детских спортивных площадок, ледовых арен и других объектов сколько понастроил! Много законодательных инициатив, связанных со спортом. С подачи Антона увеличились отчисления букмекеров в бюджет именно на развитие спорта. Причем, 70% из этих средств идут на профессиональный спорт, 20 – на детский, и 10 – на массовый. Раньше детский и массовый спорт вообще там не фигурировали. За год эта программа собрала 14 миллиардов рублей.

Он действительно этим горит и душу вкладывает. Однажды его госпитализировали с гипертоническим кризом прямо в момент приема граждан. От очередного посетителя у него так скакнуло давление, что пришлось скорую вызывать. Антон близко к сердцу принимает проблемы других.

– Но быть эмпатичным и хорошо делать свою работу – это же разное.

– А он плохо делает свою?

– Не знаю. За 4 года я не нашел ни единого законопроекта, когда Шипулин проголосовал бы не так, как большинство.

– И что здесь необычного?

– Когда он был биатлонистом, не стеснялся проявлять собственное мнение.

– Он делает в Госдуме то, что в его силах и власти. Он помогает своим землякам, решает вопросы в сфере молодежной политики и спорта. На законодательном уровне защищает интересы профессиональных спортсменов, предлагает важные для них законопроекты. Голосование в рамках остальных законопроектов он не рассматривает как свою главную миссию. Жать кнопки – это зачастую просто формальность.

– Он голосовал за поправки в Конституцию.

– Вот как в биатлоне образца 2014 года, так и в политике сейчас играют по тем правилам, которые нам с тобой неизвестны. И не нам их обсуждать.

– Интервью Шипулина за 2021 год: «У нас наладились отношения со многими странами. Хорошо развита внешняя политика».

– Хочется процитировать классика про подтасовку звука и фактов. Не знаю, что это было за интервью, но мне Антон всегда говорил, что кольцо врагов сжимается, и призывал быть начеку.

– Шипулин был народным любимцем, а теперь это даже близко не так.

– Шипулина можно обвинить только в том, что в 2020 году он подхватил ковид в Сочи и заразил им нас с Легковым. Тут он не предусмотрел риски. А вот из своей нынешней позиции и возможностей, уверен, он выжимает максимум. Но как и на какие кнопки он нажимает, повторюсь, не нам судить. Мы не знаем правил игры. И более того, я даже не собираюсь обсуждать их с Шипулиным, – рассказал журналист «Матч ТВ».

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