Томшин может перейти из Санкт-Петербурга в Свердловскую область (Metaratings)

Теги сборная России Василий Томшин Биатлон

Василий Томшин может перейти из Санкт-Петербурга в Свердловскую область.

Об этом сообщает Metaratings со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. 

Томшин родился в Серове и начинал карьеру в Свердловской области, после чего перешел в Санкт-Петербург в связи с поступлением в Государственный университет физической культуры, спорта и здоровья имени Петра Лесгафта.

Сейчас биатлонист намерен вернуться в родной регион. Условия перехода пока не согласованы. 

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Люблю Женьку
Если только для смешанки в пару к Бажину. Там молодёжь подрастает хорошая, Коновалова Савелия надо потихоньку выводить к взрослым. Перспективный парень, первый в рейтинге сбр по юниорам.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий