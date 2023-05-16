Томшин может перейти из Санкт-Петербурга в Свердловскую область (Metaratings)

Василий Томшин может перейти из Санкт-Петербурга в Свердловскую область.

Об этом сообщает Metaratings со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

родился в Серове и начинал карьеру в Свердловской области, после чего перешел в Санкт-Петербург в связи с поступлением в Государственный университет физической культуры, спорта и здоровья имени Петра Лесгафта.

Сейчас биатлонист намерен вернуться в родной регион. Условия перехода пока не согласованы.