Томшин может перейти из Санкт-Петербурга в Свердловскую область (Metaratings)
Василий Томшин может перейти из Санкт-Петербурга в Свердловскую область.
Об этом сообщает Metaratings со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
Томшин родился в Серове и начинал карьеру в Свердловской области, после чего перешел в Санкт-Петербург в связи с поступлением в Государственный университет физической культуры, спорта и здоровья имени Петра Лесгафта.
Сейчас биатлонист намерен вернуться в родной регион. Условия перехода пока не согласованы.
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