Опрос в Швеции показал, что 70% жителей страны поддерживают заявку на проведение зимней Олимпиады-2030

Теги Олимпиада-2030 Биатлон

Общественное мнение в Швеции поддерживает заявку страны на зимнюю Олимпиаду-2030.

Об этом говорят данные соцопроса Kantar Public, проведенного с 4 по 12 апреля.

Отмечается, что 7 шведов из 10 (всего было опрошено около 3300 человек) поддерживают заявку на проведение Игр, если это будет обоснованно с технико-экономической точки зрения.

«Из опроса также видно желание шведов, чтобы Игры в стране отстаивали демократические ценности, такие как равенство и инклюзивность.

Мы видим, что Паралимпийские и Олимпийские игры в Швеции дадут импульс спортивному движению, чтобы еще сильнее повлиять на социальное и спортивное развитие страны», – сказала председатель Шведского паралимпийского комитета Оса Ллинарес Норлин.

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5 комментариев

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СемёнСемёныч
Так видим эти ваши "демократические ценности". Скоро в спорте всё перемешается и не поймёшь где женский и где мужской род.
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Сергей Aficionado
А еще 70% шведов поддерживают вступление в НАТО. И все в НАТО согласны, только турки че то там вредничают. А Зимняя Олимпиада в стране, где оч силен хоккей, лыжи и биатлон - это ж здорово.
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Iuasamotu
Непривычно будет видеть трансляции из Швеции соревнований высшего уровня по прыжкам с трамплина, лыжному двоеборью, санно-бобслейному спорту
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Iuasamotu
Ответ СемёнСемёныч
Так видим эти ваши "демократические ценности". Скоро в спорте всё перемешается и не поймёшь где женский и где мужской род.
Лишь бы человеческий род не пропал, а кто там из них мужчина, кто женщина, это уже второй вопрос.
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jonnysilverhand01
Ответ СемёнСемёныч
Так видим эти ваши "демократические ценности". Скоро в спорте всё перемешается и не поймёшь где женский и где мужской род.
Ты так не переживай за весь спортивный мир, у РФ свой путь, самобытный !
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