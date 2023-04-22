Опрос в Швеции показал, что 70% жителей страны поддерживают заявку на проведение зимней Олимпиады-2030

Общественное мнение в Швеции поддерживает заявку страны на зимнюю Олимпиаду-2030.

Об этом говорят данные соцопроса Kantar Public, проведенного с 4 по 12 апреля.

Отмечается, что 7 шведов из 10 (всего было опрошено около 3300 человек) поддерживают заявку на проведение Игр, если это будет обоснованно с технико-экономической точки зрения.

«Из опроса также видно желание шведов, чтобы Игры в стране отстаивали демократические ценности, такие как равенство и инклюзивность.

Мы видим, что Паралимпийские и Олимпийские игры в Швеции дадут импульс спортивному движению, чтобы еще сильнее повлиять на социальное и спортивное развитие страны», – сказала председатель Шведского паралимпийского комитета Оса Ллинарес Норлин.