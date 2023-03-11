Латвия рассмотрит возможность участия в заявке Швеции на проведение Олимпиады-2030

Латвия может присоединиться к заявке Швеции на зимнюю Олимпиаду-2030.

Как сообщает Inside the Games, сейчас в Латвии сформирована рабочая группа, которая изучит возможность сотрудничества стран в организации Олимпийских игр. В феврале стало известно, что Швеция может подать заявку на проведение соревнований.

В Министерстве образования и науки Латвии прошла встреча официальных представителей обеих стран. На ней обсуждалось возможное использование спортивных объектов в Латвии, включая санно-бобслейную трассу в Сигулде и площадки в Риге.

Ранее сообщалось, что на Олимпиаду-2030 претендуют американский Солт-Лейк-Сити, японский Саппоро, канадский Ванкувер и другие города.