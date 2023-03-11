Латвия рассмотрит возможность участия в заявке Швеции на проведение Олимпиады-2030

Теги Олимпиада-2030 Биатлон

Латвия может присоединиться к заявке Швеции на зимнюю Олимпиаду-2030.

Как сообщает Inside the Games, сейчас в Латвии сформирована рабочая группа, которая изучит возможность сотрудничества стран в организации Олимпийских игр. В феврале стало известно, что Швеция может подать заявку на проведение соревнований.

В Министерстве образования и науки Латвии прошла встреча официальных представителей обеих стран. На ней обсуждалось возможное использование спортивных объектов в Латвии, включая санно-бобслейную трассу в Сигулде и площадки в Риге.

Ранее сообщалось, что на Олимпиаду-2030 претендуют американский Солт-Лейк-Сити, японский Саппоро, канадский Ванкувер и другие города.

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14 комментариев

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Roman Ivanov
рапсияне что так возбудились, не пустят даже зрителем
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Зойч
Ответ round15
Еще раз подтвердили, что это не самодостаточная страна, всегда бывшая под кем-нибудь.
Латвия, как страна, ни под кем ни была. Потому что страной не была.
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IrbIS
латыши - вуайеристы
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Зойч
Ответ khinskiy
Информация чисто для внутреннего потребления; смотрите, какие мы могущественные, даже на Олимпиаду замахнулись.
Угу. Бобслейной трассой, построенной Советским Союзом. И ледовой площадкой, построенной той же страной. ТОлько, возможно, до 2030 года Латвия решить декоммунизироваться и придётся снести оба олимпийских объекта.
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Бобынин
Давайте в Солт Лейке. Оптимальный вариант.
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NoSfer
Ответ Блотт Айс
Бргатая? Да они живы благодаря хорошо оплачиваемой из ЕС русофобии.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Сарказм
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Блотт Айс
Ответ NoSfer
Не понимаю здешнего скепсиса, Латвия - большая, богатая страна, с давними спортивными традициями и армией болельщиков, колесящих по всему миру за своими звёздными соотечественниками... вполне заслуживают и в одиночку провести ОИ, а то и две подряд
Бргатая? Да они живы благодаря хорошо оплачиваемой из ЕС русофобии.
+2
-3
-1
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khinskiy
Информация чисто для внутреннего потребления; смотрите, какие мы могущественные, даже на Олимпиаду замахнулись.
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NoSfer
Не понимаю здешнего скепсиса, Латвия - большая, богатая страна, с давними спортивными традициями и армией болельщиков, колесящих по всему миру за своими звёздными соотечественниками... вполне заслуживают и в одиночку провести ОИ, а то и две подряд
+4
-7
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round15
Еще раз подтвердили, что это не самодостаточная страна, всегда бывшая под кем-нибудь.
+3
-4
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VDX00
Ответ Cler
Не пойму, зачем нам эта информация?! Какое нам дело до смешных потуг страны- «Табаки» с 1млн.жителей и не имеющей возможности даже претендовать на подачу заявки на проведение ОИ, «подмазаться» в спортивном плане к «Шерхану»-Швеции?!
Они в заявке ещё напишут, что нас не пустят))
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hov13
На шведском столе для олимпийцев будут шпроты
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Cler
Не пойму, зачем нам эта информация?! Какое нам дело до смешных потуг страны- «Табаки» с 1млн.жителей и не имеющей возможности даже претендовать на подачу заявки на проведение ОИ, «подмазаться» в спортивном плане к «Шерхану»-Швеции?!
+3
-7
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Aleksandr Blaugranas
Эстония рассмотрит возможность участия в заявке Италии на проведение Олимпиады-2006
+17
-3
+14
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