Латыпов об отстранении: «Я в надежде, что нас допустят без всяких проверок. Общаюсь с иностранцами, они поддерживают нас и хотят, чтобы мы вернулись»

Биатлонист Эдуард Латыпов рассказал о поддержке иностранных спортсменов.

– Достаточно много времени прошло, пока мы находимся в подвешенном состоянии… Я в надежде, что все нормализуется и здравый смысл победит, и нас допустят до международных соревнований без всяких там проверок и так далее. И будем на трассах доказывать, кто из нас сильнейший.

Мы готовимся, тренируемся и ждем своего момента. Я надеюсь, рекомендации [по допуску] будут смягчены, как и в других международных федерациях. Стоит только вопрос времени.

– Общаетесь с иностранными коллегами?

– Приятно, что ряд спортсменов ждут нас и высказываются в прессе. Конечно, всем хочется конкуренции, хочется популяризировать наш спорт. Когда люди заранее знают, кто победит, это не очень интересно.

Общаюсь с ребятами‑иностранцами, все они поддерживают нас и хотят, чтобы мы вернулись. У них есть комитет спортсменов, который пытался нас услышать и донести эту позицию до руководства IBU. Отношения с ребятами не поменялись, мы поздравляем друг друга с победами на соревнованиях, – сказал Латыпов.

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