Латыпов об отстранении: «Я в надежде, что нас допустят без всяких проверок. Общаюсь с иностранцами, они поддерживают нас и хотят, чтобы мы вернулись»

Теги сборная России МОК IBU Эдуард Латыпов Биатлон

Биатлонист Эдуард Латыпов рассказал о поддержке иностранных спортсменов.

– Достаточно много времени прошло, пока мы находимся в подвешенном состоянии… Я в надежде, что все нормализуется и здравый смысл победит, и нас допустят до международных соревнований без всяких там проверок и так далее. И будем на трассах доказывать, кто из нас сильнейший.

Мы готовимся, тренируемся и ждем своего момента. Я надеюсь, рекомендации [по допуску] будут смягчены, как и в других международных федерациях. Стоит только вопрос времени.

– Общаетесь с иностранными коллегами?

– Приятно, что ряд спортсменов ждут нас и высказываются в прессе. Конечно, всем хочется конкуренции, хочется популяризировать наш спорт. Когда люди заранее знают, кто победит, это не очень интересно.

Общаюсь с ребятами‑иностранцами, все они поддерживают нас и хотят, чтобы мы вернулись. У них есть комитет спортсменов, который пытался нас услышать и донести эту позицию до руководства IBU. Отношения с ребятами не поменялись, мы поздравляем друг друга с победами на соревнованиях, – сказал Латыпов.

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8 комментариев

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5658y8bs5f
Лейтенанту Латыпову электронная повестка скорее придет, чем допустим на международные соревнования
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Pikachu Pikachu
Видимо, под иностранными спортсменами он имеет в виду белорусов и казахов, а также отдельных представителей сборных Южной Кореи, Молдавии и Румынии
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5658y8bs5f
Поддерживают в чем? В проведении СВОЕЙ на Украине?
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Ivan Ivanych
А кому наши в биатоне сейчас конкуренты?
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Анюточка Колыханова
Ага, представляю такую картину, как Российские офицеры и прапорщики будут передвигаться по Европе с оружием
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Viks
Лейтенанту Латыпову мало что светит, ибо офицер должен поддерживать действия своей армии, по определению. Или Латыпов не поддеривает?
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Viks
"Общаюсь с иностранцами, все поддерживают нас" --- Имя, сестра, назови имя! И язык общения..
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Антон Чугунов
Допустят. Смотря до чего
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