Анастасия Шевченко: «Когда Наташка побежала этап, я думала не о своем старте, а о том, знает ли она, что есть три дополнительных патрона на рубеж»

Биатлонистка Анастасия Шевченко прокомментировала победу в эстафете на чемпионате России.

Шевченко выступала в составе сборной Свердловской области.

«Раньше я бегала последние этапы, но в какой‑то момент решили, что Тамара (Дербушева) будет их бегать. В этом году решили все кардинально поменять.

Когда уходила разминаться и Наташка побежала этап, я думала не о своем старте, а о том, знает ли она, что есть три дополнительных патрона на рубеж. Я очень переживала насчет этого», – сказала биатлонистка.