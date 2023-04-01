Анастасия Шевченко: «Когда Наташка побежала этап, я думала не о своем старте, а о том, знает ли она, что есть три дополнительных патрона на рубеж»
Биатлонистка Анастасия Шевченко прокомментировала победу в эстафете на чемпионате России.
Шевченко выступала в составе сборной Свердловской области.
«Раньше я бегала последние этапы, но в какой‑то момент решили, что Тамара (Дербушева) будет их бегать. В этом году решили все кардинально поменять.
Когда уходила разминаться и Наташка побежала этап, я думала не о своем старте, а о том, знает ли она, что есть три дополнительных патрона на рубеж. Я очень переживала насчет этого», – сказала биатлонистка.
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