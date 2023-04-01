Хованцев о рекомендациях МОК: «В Сирии тоже проводятся военные действия, но почему к ним нет такого отношения?»

Теги сборная России сборная России жен МОК Олимпийская сборная России Анатолий Хованцев Париж-2024 Политика Биатлон

Анатолий Хованцев поделился мнением о рекомендациях МОК по допуску россиян.

– На днях МОК назвал условия, по которым спортивные федерации могут допустить к международным турнирам российских спортсменов. Нужно соглашаться на все пункты заявления?

– Вопрос в первую очередь нужно задать федерациям и спортсменам. Но я считаю, что условия слишком жесткие.

– Если вы были бы спортсменом, то как поступили бы?

– Сейчас к нам неоднозначный подход. В Сирии тоже проводятся военные действия, но почему к ним нет такого отношения?

– Нет опасений, что в случае неучастия на Олимпиаде, лидеры сборной России по другим видам тоже начнут менять гражданство?

– Таких будет немного.

– Уровень российского спорта в целом может упасть?

– Я думаю, что нет. При таком насыщенном календаре и премиальных, которые выделяются, турниры выглядят материально интересными. А это играет не последнюю роль для того, чтобы поддержать спорт, – сказал бывший главный тренер сборной России по биатлону.

МОК все-таки возвращает Россию! Но условия допуска – беспощадные

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9 комментариев

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Gondeira
Ответ La Gushka
Бах разъяснил, почему МОК прицепился именно к России - она НАЧАЛА военные действия во время Олимпийского перемирия, объявленного, кстати, не МОК, а Генассамблеей ООН. Далее: выделяемые ПРЕМИАЛЬНЫЕ от российских структур ТОЧНО закроют награжденным на внутренних первенствах и Чемпионатах дорогу на МС. Бах это тоже весьма путано, но произнес. Избранные "нейтралы" смогут участвовать ТОЛЬКО в МС, им поневоле придется вскорости сменить гражданство. А "не достойные звания нейтрала" - так и останутся лишь на внутренних соревнованиях. "Нейтральный статус" скорее дадут юниорам, достаточно квалифицированным для участия в первенстве РФ. Вопрос только в том, КУДА раньше обратится спортсмен: заявится на внутренний Чемпионат или сразу в международную Федерацию за "статусом". Не откажут - точно.
Бах "забыл" разъяснить, что ОИдвижение в его нынешнем формате прекращает существование. И он в большОй мере прикладывает к этому руку.
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Gondeira
Ответ Jefri AG
Потому что Украина это хоть и восточная, но Европа. А ближний восток где-то там далеко, на него всем пофиг. Какие-то страны важнее других, это нормальное положение вещей.
ну да примерно так и рассуждали 80-90 лет назад
есть "белые люди", а есть недочеловеки))
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Артем Морозов
баран
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La Gushka
Бах разъяснил, почему МОК прицепился именно к России - она НАЧАЛА военные действия во время Олимпийского перемирия, объявленного, кстати, не МОК, а Генассамблеей ООН.
Далее: выделяемые ПРЕМИАЛЬНЫЕ от российских структур ТОЧНО закроют награжденным на внутренних первенствах и Чемпионатах дорогу на МС. Бах это тоже весьма путано, но произнес. Избранные "нейтралы" смогут участвовать ТОЛЬКО в МС, им поневоле придется вскорости сменить гражданство. А "не достойные звания нейтрала" - так и останутся лишь на внутренних соревнованиях. "Нейтральный статус" скорее дадут юниорам, достаточно квалифицированным для участия в первенстве РФ. Вопрос только в том, КУДА раньше обратится спортсмен: заявится на внутренний Чемпионат или сразу в международную Федерацию за "статусом". Не откажут - точно.
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Viks
" как поступили бы? – Сейчас к нам неоднозначный подход. " --- Ответ очень конкретный.
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JL JL
,,Вопрос в первую очередь нужно задать федерациям и спортсменам’’ - не смешите дяденька. Что вы все из нас совсем пустоголовых делаете, а?
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Jefri AG
Потому что Украина это хоть и восточная, но Европа. А ближний восток где-то там далеко, на него всем пофиг. Какие-то страны важнее других, это нормальное положение вещей.
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Погладь быка
А еще когда Россия проводила в Афганистане и Чечне, Грузии, Украине 2014, Россию почему то не отстраняли.
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Погладь быка
В Сирии Россия их и проводила.
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