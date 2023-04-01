Хованцев о рекомендациях МОК: «В Сирии тоже проводятся военные действия, но почему к ним нет такого отношения?»

поделился мнением о рекомендациях МОК по допуску россиян.

– На днях МОК назвал условия, по которым спортивные федерации могут допустить к международным турнирам российских спортсменов. Нужно соглашаться на все пункты заявления?

– Вопрос в первую очередь нужно задать федерациям и спортсменам. Но я считаю, что условия слишком жесткие.

– Если вы были бы спортсменом, то как поступили бы?

– Сейчас к нам неоднозначный подход. В Сирии тоже проводятся военные действия, но почему к ним нет такого отношения?

– Нет опасений, что в случае неучастия на Олимпиаде, лидеры сборной России по другим видам тоже начнут менять гражданство?

– Таких будет немного.

– Уровень российского спорта в целом может упасть?

– Я думаю, что нет. При таком насыщенном календаре и премиальных, которые выделяются, турниры выглядят материально интересными. А это играет не последнюю роль для того, чтобы поддержать спорт, – сказал бывший главный тренер сборной России по биатлону.

МОК все-таки возвращает Россию! Но условия допуска – беспощадные