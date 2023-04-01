Хованцев о рекомендациях МОК: «В Сирии тоже проводятся военные действия, но почему к ним нет такого отношения?»
Анатолий Хованцев поделился мнением о рекомендациях МОК по допуску россиян.
– На днях МОК назвал условия, по которым спортивные федерации могут допустить к международным турнирам российских спортсменов. Нужно соглашаться на все пункты заявления?
– Вопрос в первую очередь нужно задать федерациям и спортсменам. Но я считаю, что условия слишком жесткие.
– Если вы были бы спортсменом, то как поступили бы?
– Сейчас к нам неоднозначный подход. В Сирии тоже проводятся военные действия, но почему к ним нет такого отношения?
– Нет опасений, что в случае неучастия на Олимпиаде, лидеры сборной России по другим видам тоже начнут менять гражданство?
– Таких будет немного.
– Уровень российского спорта в целом может упасть?
– Я думаю, что нет. При таком насыщенном календаре и премиальных, которые выделяются, турниры выглядят материально интересными. А это играет не последнюю роль для того, чтобы поддержать спорт, – сказал бывший главный тренер сборной России по биатлону.
МОК все-таки возвращает Россию! Но условия допуска – беспощадные
есть "белые люди", а есть недочеловеки))
Далее: выделяемые ПРЕМИАЛЬНЫЕ от российских структур ТОЧНО закроют награжденным на внутренних первенствах и Чемпионатах дорогу на МС. Бах это тоже весьма путано, но произнес. Избранные "нейтралы" смогут участвовать ТОЛЬКО в МС, им поневоле придется вскорости сменить гражданство. А "не достойные звания нейтрала" - так и останутся лишь на внутренних соревнованиях. "Нейтральный статус" скорее дадут юниорам, достаточно квалифицированным для участия в первенстве РФ. Вопрос только в том, КУДА раньше обратится спортсмен: заявится на внутренний Чемпионат или сразу в международную Федерацию за "статусом". Не откажут - точно.