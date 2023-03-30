Министр спорта Франции: «Рекомендации МОК – лишь этап, который не предопределяет того, что мы будем делать для Олимпиады»

Теги МОК Олимпийская сборная России Париж-2024 Политика Амели Удеа-Кастера Легкая атлетика

Рекомендации МОК по допуску российских спортсменов не предопределяют их участие в Олимпиаде.

Об этом заявила министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера.

«Если международные федерации решат в пользу индивидуального участия атлетов, то это будет под строгим нейтралитетом, без гимна и российского флага.

Рекомендация – только этап, который не предопределяет того, что мы будем делать для Олимпийских игр», – сказала Удеа-Кастера.

Удеа-Кастера подчеркнула, что последнее слово остается за МОК, который определяет условия участия спортсменов в Олимпиаде и Паралимпиаде.

«В то же время очевидно, что голос главы государства-организатора будет услышан», – цитирует министра спорта Франции ТАСС со ссылкой на AFP.  

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3 комментария

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encaro_one
Ответ Andrew Petrov
ну до 26го там ещё не известно какой флаг будет на той Франкией,мож и красный😚
Готовишься к штурму Парижа? Детям красивые гробики заказал?
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-2
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flash166
Ты помнишь ли, как были мы в Париже,
Где наш казак иль полковой наш поп
Морочил вас, к винцу подсев поближе,
И ваших жен похваливал да *б?
Хоть это нам не составляет много,
Не из иных мы прочих, так сказать;
Но встарь мы вас наказывали строго,
Ты помнишь ли, скажи, е*ена твоя мать?
А.С. Пушкин. Рефутация г-на Беранжера
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Andrew Petrov
ну до 26го там ещё не известно какой флаг будет на той Франкией,мож и красный😚
+1
-1
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