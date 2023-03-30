Министр спорта Франции: «Рекомендации МОК – лишь этап, который не предопределяет того, что мы будем делать для Олимпиады»
Рекомендации МОК по допуску российских спортсменов не предопределяют их участие в Олимпиаде.
Об этом заявила министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера.
«Если международные федерации решат в пользу индивидуального участия атлетов, то это будет под строгим нейтралитетом, без гимна и российского флага.
Рекомендация – только этап, который не предопределяет того, что мы будем делать для Олимпийских игр», – сказала Удеа-Кастера.
Удеа-Кастера подчеркнула, что последнее слово остается за МОК, который определяет условия участия спортсменов в Олимпиаде и Паралимпиаде.
«В то же время очевидно, что голос главы государства-организатора будет услышан», – цитирует министра спорта Франции ТАСС со ссылкой на AFP.
МОК все-таки возвращает Россию! Но условия допуска – беспощадные
7 критически важных вопросов к МОК по допуску России
Решение МОК – издевательство. Кажется, на Олимпиаде-2024 от России выступят только теннисисты
Где наш казак иль полковой наш поп
Морочил вас, к винцу подсев поближе,
И ваших жен похваливал да *б?
Хоть это нам не составляет много,
Не из иных мы прочих, так сказать;
Но встарь мы вас наказывали строго,
Ты помнишь ли, скажи, е*ена твоя мать?
А.С. Пушкин. Рефутация г-на Беранжера