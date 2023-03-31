Виктор Майгуров: «Правительства отдельных стран указывают Баху, что ему делать. МОК должен отстаивать свою независимость»

Теги Союз биатлонистов России МОК Олимпийская сборная России Виктор Майгуров Томас Бах Политика Биатлон

Виктор Майгуров заявил о влиянии иностранных политиков на действия Томаса Баха.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал федерациям допустить россиян к соревнованиям в нейтральном статусе. Один из критериев – отсутствие спортсменов, связанных с силовыми и военными ведомствами.

«Мы не агитируем ни за белых, ни за красных. Спортсмены получают финансовую поддержку, к примеру от ЦСКА или «Динамо».

В это сложное время тот же ЦСКА дает своим биатлонистам патроны, которые сейчас стоят бешеных денег. Никак не могу связать допуск спортсменов с принадлежностью к силовым ведомствам.

Мы же понимаем, что эта история политизирована. Правительства отдельных стран указывают президенту МОК (Томасу Баху – Sports.ru), что ему делать.

Но МОК – общественная организация, которая должна отстаивать свою независимость», – сказал Майгуров, который возглавляет Союз биатлонистов России (СБР).

Манифест Томаса Баха по России: почему и как нас возвращают в спорт?

Звезды нашего спорта, которые, видимо, не пройдут по критериям МОК

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8 комментариев

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maripous
Так Бах и независимый не допустит российский флаг. Это могут сделать только отдельные федерации и страны, принимающие турниры.
Боксеров приняли в Индии под российским флагом, они и выступили.
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Погладь быка
А не получать щедрые заносы от России в американских рублях и отмазывать Россию всякими ОАРами и Чайковскими.
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Viks
"Никак не могу связать допуск спортсменов с принадлежностью к силовым ведомствам." --- Все настоящие офицеры просто обязаны поддерживать действия своей армии. А ты, Майгуров, не поддерживаешь? Ты офицер липовый?
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Viks
«Мы не агитируем ни за белых, ни за красных." --- Нейтральные уже? Или голубые?
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Viks
Майгуров уже на днях обкакался - не пробовал помолчать и сойти за умного?
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Alex1104
Понятно, что всегда было политическое давление, но такого, как сейчас - не было.
Если Бах не сумеет грамотно пробалансировать - не будет такого спорта, как раньше, будет одна политика.
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Татьяна Солотина
Вам МОК ничего не должен. Вас допустили до ОИ, что ещё надо???
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тоторо
патроны стоят бешенных денег?😂
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