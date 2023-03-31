Виктор Майгуров: «Правительства отдельных стран указывают Баху, что ему делать. МОК должен отстаивать свою независимость»
Виктор Майгуров заявил о влиянии иностранных политиков на действия Томаса Баха.
Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал федерациям допустить россиян к соревнованиям в нейтральном статусе. Один из критериев – отсутствие спортсменов, связанных с силовыми и военными ведомствами.
«Мы не агитируем ни за белых, ни за красных. Спортсмены получают финансовую поддержку, к примеру от ЦСКА или «Динамо».
В это сложное время тот же ЦСКА дает своим биатлонистам патроны, которые сейчас стоят бешеных денег. Никак не могу связать допуск спортсменов с принадлежностью к силовым ведомствам.
Мы же понимаем, что эта история политизирована. Правительства отдельных стран указывают президенту МОК (Томасу Баху – Sports.ru), что ему делать.
Но МОК – общественная организация, которая должна отстаивать свою независимость», – сказал Майгуров, который возглавляет Союз биатлонистов России (СБР).
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