Серохвостов не выступит в Увате: «Призовые от Якушева? Мне они особо не интересны»

Теги сборная России чемпионат России Владимир Якушев Югорский марафон Даниил Серохвостов деньги Биатлон

Биатлонист Даниил Серохвостов сообщил, что не выступит в марафоне в Увате.

Гонка в рамках чемпионата России пройдет 5 апреля.

– Планируете бежать биатлонный марафон в Увате и Югорский марафон?

– Побегу только Югорский марафон. В Уват не поеду, потому что мне не интересно. Ради одной гонки ехать 400 км туда и обратно не вижу смысла.

– Но там обещают хорошие призовые от Владимира Якушева.

– Мне они особо не интересны.

– Всех денег не заработаешь?

– Ну да. Не то что я не хочу зарабатывать, но не хочу туда ехать и тратить силы на тяжелую дорогу. Плюс здесь мне еще лыжный марафон бежать. Все-таки я слишком много болел, чтобы совершать такие маневры, – сказал Серохвостов.

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7 комментариев

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encaro_one
Ответ khinskiy
Ещё несколько лет назад говорили о неком денежном фонде внутри СБР, на котором сидит Якушев. Но нет никаких документов и никаких фамилий. Схема больше похожа на общак и смотрящего за ним.
Как и раньше, просто заставляли предприятия скидываться в региональный "фонд поддержки спорта", называя это "на призы губернатора Тюменской области".

Сейчас та же самая история, но уже "на призы от полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе Владимира Якушева".
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Погладь быка
Намек на то что звезде нужно больше золота? Наследник Государя превращается в царя гульфика?
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Афанасия
А сумма призовых какая? За 40 км с 8 рубежами
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khinskiy
Ответ encaro_one
> хорошие призовые от Владимира Якушева. Что, из личного кармана? )
Ещё несколько лет назад говорили о неком денежном фонде внутри СБР, на котором сидит Якушев.
Но нет никаких документов и никаких фамилий. Схема больше похожа на общак и смотрящего за ним.
+2
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JL JL
Вот нравится мне Серохвостов. Интересно читать его интервью. Свой язык. Не то что банально-стандартный Латыпов, например. К тому же видно за сто верст - не методичка. Будет неприятно если и его заставят глаголить по разнарядке.
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encaro_one
> хорошие призовые от Владимира Якушева.
Что, из личного кармана? )
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Биатлонная зима
Здоровье главнее
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