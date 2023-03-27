Серохвостов не выступит в Увате: «Призовые от Якушева? Мне они особо не интересны»

Биатлонист Даниил Серохвостов сообщил, что не выступит в марафоне в Увате.

Гонка в рамках чемпионата России пройдет 5 апреля.

– Планируете бежать биатлонный марафон в Увате и Югорский марафон?

– Побегу только Югорский марафон. В Уват не поеду, потому что мне не интересно. Ради одной гонки ехать 400 км туда и обратно не вижу смысла.

– Но там обещают хорошие призовые от .

– Мне они особо не интересны.

– Всех денег не заработаешь?

– Ну да. Не то что я не хочу зарабатывать, но не хочу туда ехать и тратить силы на тяжелую дорогу. Плюс здесь мне еще лыжный марафон бежать. Все-таки я слишком много болел, чтобы совершать такие маневры, – сказал Серохвостов.