Серохвостов не выступит в Увате: «Призовые от Якушева? Мне они особо не интересны»
Биатлонист Даниил Серохвостов сообщил, что не выступит в марафоне в Увате.
Гонка в рамках чемпионата России пройдет 5 апреля.
– Планируете бежать биатлонный марафон в Увате и Югорский марафон?
– Побегу только Югорский марафон. В Уват не поеду, потому что мне не интересно. Ради одной гонки ехать 400 км туда и обратно не вижу смысла.
– Но там обещают хорошие призовые от Владимира Якушева.
– Мне они особо не интересны.
– Всех денег не заработаешь?
– Ну да. Не то что я не хочу зарабатывать, но не хочу туда ехать и тратить силы на тяжелую дорогу. Плюс здесь мне еще лыжный марафон бежать. Все-таки я слишком много болел, чтобы совершать такие маневры, – сказал Серохвостов.
Сейчас та же самая история, но уже "на призы от полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе Владимира Якушева".
Но нет никаких документов и никаких фамилий. Схема больше похожа на общак и смотрящего за ним.
Что, из личного кармана? )