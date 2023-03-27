Даниил Серохвостов: «Думал, что смогу на последнем круге 10 секунд от Поршнева снять. Пытался, но не получилось»

Биатлонист Даниил Серохвостов оценил свою форму в спринте чемпионата России.

Серохвостов занял второе место, победил , бронза у .

Серохвостов: Думаю, Латыпов послабее был (чем обычно). Я не прибавил.

Латыпов: Соглашусь.

Серохвостов: Да, меня вели по нему, говорили все время: в ноги, в ноги. Я ехал своим темпом, понимаю, что мы с Эдиком ровно идем.

Трасса тяжелая, я с первого круга начал бежать, понимая, что, скорее всего, лыжи встанут к последним кругам. Это было оправданно, потому что лыжи правда начали вставать – даже раньше, чем я думал.

Мне сказали, что Поршнев лидером вышел в 10 секунд, я подумал, что смогу на последнем круге эти 10 секунд снять, но мне каждую отсечку говорили то же самое. Я уже сильнее просто не мог идти, пытался, но не получилось, – сказал Серохвостов в эфире «Матч ТВ».