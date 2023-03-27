Даниил Серохвостов: «Думал, что смогу на последнем круге 10 секунд от Поршнева снять. Пытался, но не получилось»

Теги сборная России чемпионат России Эдуард Латыпов Никита Поршнев Даниил Серохвостов Биатлон

Биатлонист Даниил Серохвостов оценил свою форму в спринте чемпионата России.

Серохвостов занял второе место, победил Никита Поршнев, бронза у Эдуарда Латыпова.

Серохвостов: Думаю, Латыпов послабее был (чем обычно). Я не прибавил.

Латыпов: Соглашусь.

Серохвостов: Да, меня вели по нему, говорили все время: в ноги, в ноги. Я ехал своим темпом, понимаю, что мы с Эдиком ровно идем.

Трасса тяжелая, я с первого круга начал бежать, понимая, что, скорее всего, лыжи встанут к последним кругам. Это было оправданно, потому что лыжи правда начали вставать – даже раньше, чем я думал.

Мне сказали, что Поршнев лидером вышел в 10 секунд, я подумал, что смогу на последнем круге эти 10 секунд снять, но мне каждую отсечку говорили то же самое. Я уже сильнее просто не мог идти, пытался, но не получилось, – сказал Серохвостов в эфире «Матч ТВ».

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий