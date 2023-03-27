Латыпов о трассе в Хантах: «У Серохвостова есть преимущество – он легкий. У нас разница почти 15 кг, он не касается снега, е-мое!»

пожаловался на разбитую трассу на чемпионате России в Ханты-Мансийске.

Латыпов занял третье место в спринте, победил , – 2-й.

Латыпов: Сегодня было настолько тяжело, что я даже не думал о том, чтобы увеличить темп. Мне главное было себя не «накидать» на этих подъемах. Сегодня тяжелые погодные условия, скольжение не такое яркое, подъемы все разбиты. Мыслей лишних не было, главное было просто терпеть.

Первый круг проезжаешь – вроде неплохо, но на втором уже все: трасса разбита, ноги плохо слушаются, дальше уже терпишь. Естественно, нам говорили отставание, но мы ехали одним темпом с Серохвостовым. Сегодня все решала стрельба.

Конечно, на стрельбе было впустую потраченное время, но так получилось: слишком сильно восстановился, после третьего выстрела начало немножко трясти, мышечный тремор. Подход здесь очень сложный, не справился с этим моментом. Хотел на качество отработать, но передержал выстрел. Смог четвертый добить, но на пятый уже не хватило концентрации, поэтому промазал. Было бы, конечно, хорошо, если бы попал – это было бы хоть как-то оправданно, а так это было лишне.

Серохвостов: У меня сегодня высокий тремор после гор, ноги тряслись на рубеже. Я даже не думал о том, что Эдик один промазал, потому что понимал, что мне надо работать уверенно – каждый выстрел выцеливать и попадать. По трассе было тяжело.

Латыпов: У него преимущество есть, он легкий. У нас разница почти 15 кг – естественно! Он не касается снега, е-мое.

О Поршневе мне сказали только на последнем подъеме, но было уже поздно. Я боролся по времени с Даниилом, немножко отыгрывал по дистанции, но было тяжело. Понимал, что у меня есть преимущество на части дистанции, отдал там все силы, но смог отбить только секунды две. 7 секунд все-таки осталось. Когда сказали, что еще и Никита, то понял, что все – боремся за 2-3 места только, – сказал Латыпов в эфире « ».