Кубок мира. Гонка преследования. Лампич показала быстрейший лыжный ход, Коломбо проиграла 6,5 секунды, Тандревольд – 7,9
Словенская биатлонистка Анамария Лампич была быстрейшей на лыжне в гонке преследования на этапе Кубка мира в Нове-Место.
Кубок мира по биатлону-2022/23
7-й этап
Нове-Место, Чехия
Гонка преследования
Женщины
Лыжный ход
1. Анамария Лампич (Словения) – 24.54,1
2. Каролин Коломбо (Франция) – 6,5
3. Ингрид Тандревольд (Норвегия) – 7,9
4. Дениз Херманн-Вик (Германия) – 8,1
5. Ханна Оберг (Швеция) – 8,5
6. Маркета Давидова (Чехия) – 12,2
7. Ханна Кебингер (Германия) – 22,2
8. Софи Шово (Франция) – 27,7
9. Жюлия Симон (Франция) – 29,3
10. Лиза Виттоцци (Италия) – 32,0
11. Марте Ульсбю-Ройселанн (Норвегия) – 35,3...
15. Анаис Шевалье-Буше (Франция) – 45,6
Скорострельность
1. Ребекка Пасслер (Италия) – 1.29,7 (2)
2. Анна Вайдель (Германия) – 1.30,3 (3)
3. Жюлия Симон (Франция) – 1.35,6 (2)
4. Линн Перссон (Швеция) – 1.36,4 (3)
5. Янина Хеттих-Вальц (Германия) – 1.38,3 (3)
6. Марте Ульсбю-Ройселанн (Норвегия) – 1.39,1 (1)
7. Лена Хекки-Гросс (Швейцария) – 1.39,3 (6)
8. Ханна Оберг (Швеция) – 1.40,0 (3)...
14. Лиза Виттоцци (Италия) – 1.44,5 (2)
15. Ингрид Тандревольд (Норвегия) – 1.44,6 (1)...
30. Дениз Херманн-Вик (Германия) – 1.50,3 (3)
Чистое время пасьюта
1. Ингрид Тандревольд (Норвегия) – 29.03,9
2. Анаис Шевалье-Буше (Франция) – 5,1
3. Марте Ульсбю-Ройселанн (Норвегия) – 18,8
4. Маркета Давидова (Чехия) – 27,5
5. Жюлия Симон (Франция) – 29,8
6. Ханна Оберг (Швеция) – 39,2
7. Ханна Кебингер (Германия) – 40,1
8. Лиза Виттоцци (Италия) – 48,4
9. Дениз Херманн-Вик (Германия) – 49,4
10. Анна Магнуссон (Швеция) – 56,5
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