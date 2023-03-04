Кубок мира. Гонка преследования. Лампич показала быстрейший лыжный ход, Коломбо проиграла 6,5 секунды, Тандревольд – 7,9

Словенская биатлонистка Анамария Лампич была быстрейшей на лыжне в гонке преследования на этапе Кубка мира в Нове-Место.

мира по биатлону-2022/23

7-й этап

Нове-Место, Чехия

Гонка преследования

Женщины

Лыжный ход

1. (Словения) – 24.54,1

2. Каролин Коломбо (Франция) – 6,5

3. Ингрид Тандревольд (Норвегия) – 7,9

4. Дениз Херманн-Вик (Германия) – 8,1

5. Ханна Оберг (Швеция) – 8,5

6. Маркета Давидова (Чехия) – 12,2

7. Ханна Кебингер (Германия) – 22,2

8. (Франция) – 27,7

9. Жюлия Симон (Франция) – 29,3

10. Лиза Виттоцци (Италия) – 32,0

11. Марте Ульсбю-Ройселанн (Норвегия) – 35,3...

15. Анаис Шевалье-Буше (Франция) – 45,6

Скорострельность

1. Ребекка Пасслер (Италия) – 1.29,7 (2)

2. (Германия) – 1.30,3 (3)

3. Жюлия Симон (Франция) – 1.35,6 (2)

4. (Швеция) – 1.36,4 (3)

5. Янина Хеттих-Вальц (Германия) – 1.38,3 (3)

6. Марте Ульсбю-Ройселанн (Норвегия) – 1.39,1 (1)

7. Лена Хекки-Гросс (Швейцария) – 1.39,3 (6)

8. Ханна Оберг (Швеция) – 1.40,0 (3)...

14. Лиза Виттоцци (Италия) – 1.44,5 (2)

15. Ингрид Тандревольд (Норвегия) – 1.44,6 (1)...

30. Дениз Херманн-Вик (Германия) – 1.50,3 (3)

Чистое время пасьюта

1. Ингрид Тандревольд (Норвегия) – 29.03,9

2. Анаис Шевалье-Буше (Франция) – 5,1

3. Марте Ульсбю-Ройселанн (Норвегия) – 18,8

4. Маркета Давидова (Чехия) – 27,5

5. Жюлия Симон (Франция) – 29,8

6. Ханна Оберг (Швеция) – 39,2

7. Ханна Кебингер (Германия) – 40,1

8. Лиза Виттоцци (Италия) – 48,4

9. Дениз Херманн-Вик (Германия) – 49,4

10. Анна Магнуссон (Швеция) – 56,5