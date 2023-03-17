IBU отменил женскую гонку преследования на этапе Кубка мира в Холменколлене, спринт пройдет завтра

Теги Кубок мира по биатлону IBU Борут Нунар Холменколлен Биатлон

Женская гонка преследования на этапе Кубка мира в Холменколлене отменена.

Об этом сообщили в Международном союзе биатлонистов (IBU). Сегодня должен был пройти женский спринт, но из-за снегопада и тумана соревнования перенесли на 18 марта – в этот день изначально планировался пасьют.

«Видимость была настолько плохой, что спортсмены не могли разглядеть мишени – так что соревнований сегодня не было по очевидной причине. Завтра у нас будет спринт, а в воскресенье – масс-старт.

Мужская часть программы осталась без изменений», – сообщил рейс-директор IBU Борут Нунар.

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4 комментария

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Hardy
что за бред с расписанием, почему мужские гонки ставят первыми и дают ещё им день отдыха, а у женщин в итоге отменяют без каких-то замен даже. Будь все наоборот, вчера бы женщины спокойно пробежали. Мужские гонки можно вообще не проводить, пока рыжее чудовище не свалит. тут вообще-то борьба за глобус.
+5
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+5
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Iuasamotu
Лучше бы девчонки выступали вчера, а мужчины сегодня, ибо всё-равно у них там скука смертная с точки зрения интриги
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JL JL
уряянипомидорнипреследованиявоттаквамвоттаквам
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Anamarija Lampič
Этого и следовало ожидать...
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