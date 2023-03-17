IBU отменил женскую гонку преследования на этапе Кубка мира в Холменколлене, спринт пройдет завтра
Женская гонка преследования на этапе Кубка мира в Холменколлене отменена.
Об этом сообщили в Международном союзе биатлонистов (IBU). Сегодня должен был пройти женский спринт, но из-за снегопада и тумана соревнования перенесли на 18 марта – в этот день изначально планировался пасьют.
«Видимость была настолько плохой, что спортсмены не могли разглядеть мишени – так что соревнований сегодня не было по очевидной причине. Завтра у нас будет спринт, а в воскресенье – масс-старт.
Мужская часть программы осталась без изменений», – сообщил рейс-директор IBU Борут Нунар.
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