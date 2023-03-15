Латыпов о приходе Куклиной в группу Каминского: «В тренировочном процессе ничего не поменялось. У Ларисы отдельный план подготовки»

Теги сборная России сборная России жен Юрий Каминский Лариса Куклина Эдуард Латыпов Биатлон

Эдуард Латыпов высказался о тренировках в одной группе с Ларисой Куклиной.

– В группе Юрия Каминского тренируется десяток мужчин и Лариса Куклина. Что-то изменилось в тренировочном процессе с приходом Ларисы к вам?

– Ничего не поменялось. У Ларисы свой отдельный план подготовки. А так мы давно уже знакомы с ней, бегаем в одной команде, и не было такого, что надо было узнавать человека, налаживать контакт.

– Что-то почерпнул у Куклиной за время работы с ней в одной группе?

– У каждого спортсмена есть сильные стороны, не важно – девочка это или мальчик. У Ларисы можно подметить полезные нюансы при стрельбе, например.

– Сама Лариса говорила, что парни в вашей группе стали одергивать друг друга и не шутить жестко при ней.

– Возможно это так, не знаю, сам я не особо шутник. Скажу, что надо вести себя тактично не только при девушках, а вообще всегда, – сказал биатлонист.

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