Латыпов о приходе Куклиной в группу Каминского: «В тренировочном процессе ничего не поменялось. У Ларисы отдельный план подготовки»

высказался о тренировках в одной группе с Ларисой Куклиной.

– В группе Юрия Каминского тренируется десяток мужчин и . Что-то изменилось в тренировочном процессе с приходом Ларисы к вам?

– Ничего не поменялось. У Ларисы свой отдельный план подготовки. А так мы давно уже знакомы с ней, бегаем в одной команде, и не было такого, что надо было узнавать человека, налаживать контакт.

– Что-то почерпнул у Куклиной за время работы с ней в одной группе?

– У каждого спортсмена есть сильные стороны, не важно – девочка это или мальчик. У Ларисы можно подметить полезные нюансы при стрельбе, например.

– Сама Лариса говорила, что парни в вашей группе стали одергивать друг друга и не шутить жестко при ней.

– Возможно это так, не знаю, сам я не особо шутник. Скажу, что надо вести себя тактично не только при девушках, а вообще всегда, – сказал биатлонист.