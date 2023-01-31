Юрий Каминский: «Латыпов на подходе к своей лучшей форме. Пока не знаю, где у него пик, посмотрим»

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Тренер сборной России по биатлону Юрий Каминский подвел итоги гонок Кубка Содружества в Раубичах.

– Юрий Михайлович, как оцениваете выступление своей группы в Раубичах?

– С лыжным ходом все более-менее в порядке, проблема со стрельбой. Сейчас будем работать над этим.

– 7 золотых медалей из 12 у спортсменов вашей группы. Довольны этим результатом?

– Конечно, доволен, особенно Ларисой Куклиной.

– Есть ощущение, что после сборов на Семинском перевале более молодым спортсменам вашей группы приходится непросто.

– Возможно, они не успели перестроиться с одного рубежа на другой. К сожалению, на Семинском перевале рубеж не очень хороший, то есть он принципиально другой. Опытным спортсменам в целом удается быстрее с одного рубежа на другой перестроиться, и здесь это было важно.

– Можно ли сказать, что Куклина и Латыпов в Раубичах вышли на пик формы?

– Наверное, у Ларисы был определенный пик. Про Эдуарда я бы так не сказал, но, наверное, он на подходе к своей лучшей форме. Специальную работу, чтобы войти в форму, мы не делали. Поэтому предполагали, что через старты будет набирать. Пока не знаю, где у него пик, посмотрим, – сказал Каминский.

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1 комментарий

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Погладь быка
Где у него пик даже РУСАДА не знает. И не интересуется.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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