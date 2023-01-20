Артем Истомин: «Почему Куклина не влилась в группу? Для меня самого это вопрос. Возможно, у нее были сомнения в плане моего профессионализма»

Тренер сборной России по биатлону рассказал о причинах ухода Ларисы Куклиной из его группы к Юрию Каминскому.

– У вас было 10 человек в группе. Сейчас осталось, грубо говоря, семь, так как Миронова всю осень пропустила. Стало ли полегче в плане тренерской нагрузки?

– Команда достаточно разношерстная. У каждого свои лимитирующие стороны. Помимо этого, работа со спортсменами такого уровня, она требует более тонкого подхода.

Конечно, вдвоем справиться с такой командой достаточно тяжело. Как минимум в этой команде есть ярко выделенные лидеры. С ними по-другому ведется работа и выстраивается процесс.

Конечно, кто-то недополучает внимания. Это выливается в какие-то ошибки в соревнованиях. Результат уже не такой, какой хотелось бы видеть. Потому что когда спортсмены примерно одного уровня, с ними проще работать.

Плюс много приходилось заниматься теоретической подготовкой, а на это тоже нужно время. Конечно, это непросто.

– Почему не влилась в группу ?

– Если честно, для меня самого это вопрос. Может быть, она просто не до конца поверила в то, что мы хотели сделать. Может быть, я не до конца объяснил или она это не поняла.

Конечно, подготовка отличалась от того, что они проходили до этого. Возможно, просто были сомнения в плане моего профессионализма и компетентности. Тут ее тоже можно понять.

– У вас не было никаких взаимных претензий или конфликтов?

– Нет, конечно. Мы и сейчас нормально общаемся.

– Как она уходила?

– Мы просто с ней встретились. Она сказала, что хотела бы попробовать поработать в группе Каминского.

Я за желание спортсменов. Ему отвечать в первую очередь. Даже не то чтобы отвечать. Это его карьера, его жизнь. Почему я должен распоряжаться? – сказал Истомин.