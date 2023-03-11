Екатерина Юрлова: «Моя подготовка в чем‑то схожа с подготовкой Йоханнеса Бо именно в ментальном плане. На меня не давит результат»

Екатерина Юрлова-Перхт рассказала о сходствах с тренировками норвежца Йоханнеса Бо.

Сегодня российская биатлонистка стала шестой в гонке преследования на этапе PARI Кубка Содружества в Тюмени.

– Очень рада, что так удалось сработать на рубеже. Я была готова к ветру, потому что долго тренировалась в условиях сильного ветра. Поэтому я больше переживала о том, чтобы не допустить ошибки во время штиля. Сегодня гонку определяла стрельба.

Я прекрасно видела, что на лыже‑гоночной составляющей я, к сожалению, проигрываю девчонкам довольно много и не могу составить конкуренцию. Но я сильно уперлась на последнем круге, потому что понимала, что я борюсь за попадание в шестерку, за цветы.

– Завтра планируете бежать?

– Пока не могу ничего сказать, будем решать с личным тренером.

– Ира Казакевич сказала, что вы приехали сюда как на праздник. А ваши ощущения?

– Да, у меня действительно ощущение праздника. Очень приятно, что много болельщиков на трибунах. Много людей пишут мне в соцсетях, что рады видеть меня на дистанции. Для меня действительно это событие, большой спортивный праздник.

– Как думаете, в чем секрет Йоханнеса Бо?

– После чемпионата мира он дал большое интервью, в котором немного рассказал о своей подготовке и о том подходе, который он применяет последние два года. Моя подготовка в чем‑то схожа с подготовкой Йоханнеса именно в ментальном плане.

Про физические кондиции и возможности я не говорю, конечно. Имею в виду психологическую подготовку к соревнованиям. То есть подходить к каждому старту как к празднику, быть полностью уверенным в себе.

– Как вы мотивируете себя выходить на старты сейчас?

– На меня не давит результат, я не выхожу на тренировку из‑под палки. У меня есть желание, к тому же я не только тренирую саму себя, но и делюсь опытом с молодыми спортсменами, – сказала Юрлова‑Перхт.

Юрлова второй раз вернулась в биатлон – и в порядке! Зачем все это чемпионке мира?

Все знают, что Йоханнес Бо – великий, но не все знают почему. Вот объяснение по пунктам