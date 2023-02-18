Анастасия Гореева: «Смотрю чемпионат мира. Виттоцци – мой фаворит, также удивляет стрельба Симон»

Российская биатлонистка рассказала, за кого болеет на чемпионате мира в Оберхофе.

«Смотрю чемпионат мира по биатлону. Особенно сильно мы болели за команду Италии в сингл-миксте. К сожалению, нас немножко расстроил и подвел. Болели за них, потому что там молодой Джакомель и , которая, наверное, является моим фаворитом. Мне нравится ее техника, нравится ее стрельба, за ней я больше всего слежу.

Также на Кубке мира удивляет стрельба . Удивляют, конечно, победы Йоханнеса. Я думаю, что он возьмет все семь золотых медалей», – сказала Гореева.

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