Анастасия Гореева: «Смотрю чемпионат мира. Виттоцци – мой фаворит, также удивляет стрельба Симон»

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Российская биатлонистка Анастасия Гореева рассказала, за кого болеет на чемпионате мира в Оберхофе.

«Смотрю чемпионат мира по биатлону. Особенно сильно мы болели за команду Италии в сингл-миксте. К сожалению, Томмазо Джакомель нас немножко расстроил и подвел. Болели за них, потому что там молодой Джакомель и Лиза Виттоцци, которая, наверное, является моим фаворитом. Мне нравится ее техника, нравится ее стрельба, за ней я больше всего слежу.

Также на Кубке мира удивляет стрельба Жюлии Симон. Удивляют, конечно, победы Йоханнеса. Я думаю, что он возьмет все семь золотых медалей», – сказала Гореева.

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Все знают, что Йоханнес Бо – великий, но не все знают почему. Вот объяснение по пунктам

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