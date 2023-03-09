Вирер одержала 15-ю победу в карьере, у Виттоцци – 21-й подиум, у Херманн-Вик – 25-й
Итальянская биатлонистка Доротея Вирер выиграла индивидуальную гонку на этапе Кубка мира в Эстерсунде.
Вирер одержала 15-ю победу в карьере. Всего у нее 49 подиумов (15-18-16).
Второе место заняла ее соотечественница Лиза Виттоцци. Для нее это 21-я награда на Кубке мира (3-9-9).
Третьей финишировала представительница Германии Дениз Херманн-Вик. На ее счету 25 подиумов (12-8-5).
ну это так, из личных догадок)
кстати, бомбили англичане и американцы...
вот такие братцы-кролики...
и почему-то она мне приятна как человек.
вроде ничего о ней не знаю, а нравится.