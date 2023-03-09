Вирер одержала 15-ю победу в карьере, у Виттоцци – 21-й подиум, у Херманн-Вик – 25-й

Итальянская биатлонистка выиграла индивидуальную гонку на этапе Кубка мира в Эстерсунде.

Вирер одержала 15-ю победу в карьере. Всего у нее 49 подиумов (15-18-16).

Второе место заняла ее соотечественница . Для нее это 21-я награда на Кубке мира (3-9-9).

Третьей финишировала представительница Германии Дениз Херманн-Вик. На ее счету 25 подиумов (12-8-5).