Вирер одержала 15-ю победу в карьере, у Виттоцци – 21-й подиум, у Херманн-Вик – 25-й

Теги Кубок мира по биатлону сборная Германии жен сборная Италии жен Доротея Вирер Дениз Херманн-Вик Лиза Виттоцци Биатлон

Итальянская биатлонистка Доротея Вирер выиграла индивидуальную гонку на этапе Кубка мира в Эстерсунде. 

Вирер одержала 15-ю победу в карьере. Всего у нее 49 подиумов (15-18-16). 

Второе место заняла ее соотечественница Лиза Виттоцци. Для нее это 21-я награда на Кубке мира (3-9-9). 

Третьей финишировала представительница Германии Дениз Херманн-Вик. На ее счету 25 подиумов (12-8-5). 

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10 комментариев

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Cube Litening C:68X
Ответ <vella>
может корни в масштабной бомбардировке Дрездена во время 2-ой мировой? ну это так, из личных догадок) кстати, бомбили англичане и американцы... вот такие братцы-кролики...
Это да..В годовщину люди выходят вспоминать,но их в СМИ в правых сразу определяют,такая повестка..😬
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Cube Litening C:68X
Ответ Голос Губерниева
Даже не знал, что она оттуда. Я там недалеко, в Шнеберге, бухал как-то))
Два раза там был, Дрезден, Майссен..И в Ляйпциге только в зоопарке..
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<vella>
Ответ Cube Litening C:68X
Верно..✌️ Недавно некий опрос прочёл, оказывается а Дрездене самые недружелюбные люди.. Может их диалект такой? 😁 По мне так смешной..
может корни в масштабной бомбардировке Дрездена во время 2-ой мировой?
ну это так, из личных догадок)
кстати, бомбили англичане и американцы...
вот такие братцы-кролики...
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Голос Губерниева
Ответ Cube Litening C:68X
Из Заксена родом, Дрезден там,Ляйпциг,Майссен..
Даже не знал, что она оттуда. Я там недалеко, в Шнеберге, бухал как-то))
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Cube Litening C:68X
Ответ <vella>
короче гэдээровка;)
Верно..✌️ Недавно некий опрос прочёл, оказывается а Дрездене самые недружелюбные люди.. Может их диалект такой? 😁 По мне так смешной..
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<vella>
Ответ Cube Litening C:68X
Из Заксена родом, Дрезден там,Ляйпциг,Майссен..
короче гэдээровка;)
+2
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Голос Губерниева
Ответ <vella>
Да, талантливой оказалась ученицей, и почему-то она мне приятна как человек. вроде ничего о ней не знаю, а нравится.
Очень приятная девушка, сложно не согласиться!
+6
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+6
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Cube Litening C:68X
Ответ <vella>
Да, талантливой оказалась ученицей, и почему-то она мне приятна как человек. вроде ничего о ней не знаю, а нравится.
Из Заксена родом, Дрезден там,Ляйпциг,Майссен..
+2
0
+2
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<vella>
Ответ Голос Губерниева
Вот кто бы мог подумать в начале биатлонной карьеры Дениз, что научится стрелять! От сезона к сезону лучше и лучше. Остаётся только жалеть, что раньше не перешла.
Да, талантливой оказалась ученицей,
и почему-то она мне приятна как человек.
вроде ничего о ней не знаю, а нравится.
+5
0
+5
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Голос Губерниева
Вот кто бы мог подумать в начале биатлонной карьеры Дениз, что научится стрелять! От сезона к сезону лучше и лучше. Остаётся только жалеть, что раньше не перешла.
+6
0
+6
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