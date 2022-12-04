Кубок мира. Зачет гонок преследования. Симон лидирует, Вирер – 2-я, Эльвира Оберг – 3-я
Французская биатлонистка Жюлия Симон возглавила зачет гонок преследования на Кубке мира сезона-2022/23.
Кубок мира по биатлону-2022/23
Зачет гонок преследования
Женщины
1. Жюлия Симон (Франция) – 90
2. Доротея Вирер (Италия) – 75
3. Эльвира Оберг (Швеция) – 60
4. Лиза Виттоцци (Италия) – 50
5. Эмма Лундер (Канада) – 45
6. Каролин Коломбо (Франция) – 40
7. Маркета Давидова (Чехия) – 36
8. Ванесса Фойгт (Германия) – 34
9. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) – 32
10. Ханна Оберг (Швеция) – 31
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