Кубок мира. Зачет гонок преследования. Симон лидирует, Вирер – 2-я, Эльвира Оберг – 3-я

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Французская биатлонистка Жюлия Симон возглавила зачет гонок преследования на Кубке мира сезона-2022/23. 

Кубок мира по биатлону-2022/23

Зачет гонок преследования

Женщины

1. Жюлия Симон (Франция) – 90

2. Доротея Вирер (Италия) – 75

3. Эльвира Оберг (Швеция) – 60

4. Лиза Виттоцци (Италия) – 50

5. Эмма Лундер (Канада) – 45

6. Каролин Коломбо (Франция) – 40

7. Маркета Давидова (Чехия) – 36

8. Ванесса Фойгт (Германия) – 34

9. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) – 32

10. Ханна Оберг (Швеция) – 31 

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