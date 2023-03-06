Латыпов о начале карьеры: «Вещей у меня не было. Папа взял калым – баню обшивать, получил 12 тысяч. На эти деньги я мог купить только пару вещей, а папа две недели работал»

Биатлонист Эдуард Латыпов рассказал, как его отец брал подработку, чтобы купить ему форму.

«Когда почувствовал себя взрослым? Когда начал заниматься биатлоном, у меня не было вещей спортивных, вообще ничего не было. Я с деревни приехал: одна пара кроссовок, шорты, футболка. И я родителей просил: мне нужно купить жилетку, очки, роллеры.

Папа тогда взял калым – баню обшивать. Я ему помогал, вагонки, рейки делал. Он заработал тогда то ли 10 тысяч, то ли 12 за две недели. И я тогда понял, что на эти деньги и куплю как раз только жилетку, очки и еще что-нибудь. То есть три какие-то вещи обычные, тряпки.

А мой папа работал две недели по 8-9 часов. И я вот в этот момент понимал, что это труд, что каждая копейка дорогая и надо все делать с умом», – рассказал Латыпов в эфире «Матч ТВ».