Латыпов о начале карьеры: «Вещей у меня не было. Папа взял калым – баню обшивать, получил 12 тысяч. На эти деньги я мог купить только пару вещей, а папа две недели работал»

Теги сборная России Эдуард Латыпов деньги Биатлон

Биатлонист Эдуард Латыпов рассказал, как его отец брал подработку, чтобы купить ему форму.

«Когда почувствовал себя взрослым? Когда начал заниматься биатлоном, у меня не было вещей спортивных, вообще ничего не было. Я с деревни приехал: одна пара кроссовок, шорты, футболка. И я родителей просил: мне нужно купить жилетку, очки, роллеры.

Папа тогда взял калым – баню обшивать. Я ему помогал, вагонки, рейки делал. Он заработал тогда то ли 10 тысяч, то ли 12 за две недели. И я тогда понял, что на эти деньги и куплю как раз только жилетку, очки и еще что-нибудь. То есть три какие-то вещи обычные, тряпки.

А мой папа работал две недели по 8-9 часов. И я вот в этот момент понимал, что это труд, что каждая копейка дорогая и надо все делать с умом», – рассказал Латыпов в эфире «Матч ТВ».

4 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Gondeira
У нас всю жизнь это шабашкой называлось.))
А калым это что то южное, связанное с выкупом невесты, не?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
starichok77
Эдик, вот такой у нас уровень жизни, совсем не сходится с циферями из докладов и посланий оф.лиц((
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Татьяна Солотина
Доступный спорт! А министр хвастается, что почти все россияне охвачены спортом! Да такие цены мало кто потянет.
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
dagerd
21й век. Реалии великой державы. Страны с самыми богатыми ресурсами. Но что-то не сходится...
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий