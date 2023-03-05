Кубок мира. Смешанная эстафета. Сборная Швеции была быстрейшей на лыжне, Норвегия проиграла полминуты

Сборная Швеции по биатлону была быстрейшей в смешанной эстафете на этапе Кубка мира в Нове Место, Норвегия проиграла 30 секунд.

Кубок мира по биатлону-2022/23

7-й этап

Нове-Место, Чехия

Смешанная эстафета

Лыжный ход

1-й этап

1. Полона Клеменчич (Словения) – 15.17,2

2. Анна Гандлер (Австрия) – 3,5

3. Анна Магнуссон (Швеция) – 4,4

4. Лу Жанмонно Лоран (Франция) – 6,3

5. Лиза Виттоцци (Италия) – 7,7

6. Паулина Батовская-Фиалкова (Словакия) – 9,4...

8. Каролине Кноттен (Норвегия) – 13,8...

12. Янина Хеттих-Вальц (Германия) – 26,0

2-й этап

1. Ханна Оберг (Швеция) – 15.12,9

2. Анамария Лампич (Словения) – 0,2

3. Ингрид Тандревольд (Норвегия) – 7,9

4. Каролин Коломбо (Франция) – 17,3...

8. Ванесса Фойгт (Германия) – 32,9

3-й этап

1. Мартин Понсилуома (Швеция) – 13.01,4

2. Йоханнес Дале (Норвегия) – 19,5

3. Филипп Наврат (Германия) – 20,3

4. Эрик Перро (Франция) – 42,7

5. Михал Крчмарж (Чехия) – 44,2

6. Себастьян Штальдер (Швейцария) – 48,3

4-й этап

1. Томмазо Джакомель (Италия) – 13.31,6

2. Эндре Стремсхайм (Норвегия) – 7,2

3. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 12,8

4. Бенедикт Долль (Германия) – 13,7

5. Фабьен Клод (Франция) – 18,8

6. Томаш Микишка (Чехия) – 22,5

Общее время лыжного хода

1. Швеция – 57.20,3

2. Норвегия – 31,2

3. Франция – 1.07,9

4. Германия – 1.15,7

5. Словения – 1.32,3

6. Чехия – 1.40,8

7. Швейцария – 1.49,2

8. Италия – 2.06,1

Общее время стрельбы

1. Франция – 4.31,3 (0+7)

2. Украина – 4.33,9 (1+8)

3. Италия – 4.43,5 (0+6)

4. Австрия – 4.50,0 (1+7)

5. Финляндия – 5.08,2 (1+10)

6. Германия – 5.11,2 (1+13)...

10. Норвегия – 5.41,1 (0+16)...

13. Швеция – 6.13,1 (0+18)