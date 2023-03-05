Кубок мира. Смешанная эстафета. Сборная Швеции была быстрейшей на лыжне, Норвегия проиграла полминуты
Сборная Швеции по биатлону была быстрейшей в смешанной эстафете на этапе Кубка мира в Нове Место, Норвегия проиграла 30 секунд.
Кубок мира по биатлону-2022/23
7-й этап
Нове-Место, Чехия
Смешанная эстафета
Лыжный ход
1-й этап
1. Полона Клеменчич (Словения) – 15.17,2
2. Анна Гандлер (Австрия) – 3,5
3. Анна Магнуссон (Швеция) – 4,4
4. Лу Жанмонно Лоран (Франция) – 6,3
5. Лиза Виттоцци (Италия) – 7,7
6. Паулина Батовская-Фиалкова (Словакия) – 9,4...
8. Каролине Кноттен (Норвегия) – 13,8...
12. Янина Хеттих-Вальц (Германия) – 26,0
2-й этап
1. Ханна Оберг (Швеция) – 15.12,9
2. Анамария Лампич (Словения) – 0,2
3. Ингрид Тандревольд (Норвегия) – 7,9
4. Каролин Коломбо (Франция) – 17,3...
8. Ванесса Фойгт (Германия) – 32,9
3-й этап
1. Мартин Понсилуома (Швеция) – 13.01,4
2. Йоханнес Дале (Норвегия) – 19,5
3. Филипп Наврат (Германия) – 20,3
4. Эрик Перро (Франция) – 42,7
5. Михал Крчмарж (Чехия) – 44,2
6. Себастьян Штальдер (Швейцария) – 48,3
4-й этап
1. Томмазо Джакомель (Италия) – 13.31,6
2. Эндре Стремсхайм (Норвегия) – 7,2
3. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 12,8
4. Бенедикт Долль (Германия) – 13,7
5. Фабьен Клод (Франция) – 18,8
6. Томаш Микишка (Чехия) – 22,5
Общее время лыжного хода
1. Швеция – 57.20,3
2. Норвегия – 31,2
3. Франция – 1.07,9
4. Германия – 1.15,7
5. Словения – 1.32,3
6. Чехия – 1.40,8
7. Швейцария – 1.49,2
8. Италия – 2.06,1
Общее время стрельбы
1. Франция – 4.31,3 (0+7)
2. Украина – 4.33,9 (1+8)
3. Италия – 4.43,5 (0+6)
4. Австрия – 4.50,0 (1+7)
5. Финляндия – 5.08,2 (1+10)
6. Германия – 5.11,2 (1+13)...
10. Норвегия – 5.41,1 (0+16)...
13. Швеция – 6.13,1 (0+18)
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