Дмитрий Чернышенко: «Мы столкнулись с колониальной зависимостью от иностранного оборудования и экипировки. Нужно использовать эту ситуацию»
Дмитрий Чернышенко назвал колониальной зависимость нашего спорта от импортной экипировки.
«Мы столкнулись со своей, можно сказать, колониальной зависимостью, которую сами себе устроили, используя зачастую иностранное иностранное оборудование и экипировку.
Зачастую они по нашим изобретениям и технологиям коммерциализировались и тиражировались на Западе, а дальше продавались нам. Мы не активно развивали свои собственные технологии и оборудование. Наша импортозависимость, особенно в спорте высших достижений – это то, с чем мы сейчас столкнулись.
Эту ситуацию мы должны использовать, чтобы извлечь максимум возможностей. Эту ошибку нельзя будет ни в коем случае совершать», – рассказал вице-премьер РФ .
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