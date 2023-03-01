Дмитрий Чернышенко: «Мы столкнулись с колониальной зависимостью от иностранного оборудования и экипировки. Нужно использовать эту ситуацию»

Теги Дмитрий Чернышенко Олимпийская сборная России Биатлон

Дмитрий Чернышенко назвал колониальной зависимость нашего спорта от импортной экипировки.

«Мы столкнулись со своей, можно сказать, колониальной зависимостью, которую сами себе устроили, используя зачастую иностранное иностранное оборудование и экипировку.

Зачастую они по нашим изобретениям и технологиям коммерциализировались и тиражировались на Западе, а дальше продавались нам. Мы не активно развивали свои собственные технологии и оборудование. Наша импортозависимость, особенно в спорте высших достижений – это то, с чем мы сейчас столкнулись.

Эту ситуацию мы должны использовать, чтобы извлечь максимум возможностей. Эту ошибку нельзя будет ни в коем случае совершать», – рассказал вице-премьер РФ .

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7 комментариев

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Rush
Только что узнали?
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Fellina
Ответ Ебздрогыч
То есть то, что мы на заднице сидели и ничего не делали - это тоже проклятые англосаксы виноваты?
Да, конечно, впрочем как всегда! Было удобно ничего не производить, а только потреблять. Сколько же лет понадобиться, чтобы хоть как-то восстановить многие производства, о новых технологиях пока скромно промолчу…
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Katerina Sunny
Молодцы, сначала что-то продали, а "они" сумели из своей покупки извлечь выгоду и начали продавать оптом обратно.
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tancha.20
А через дырку в стене никак?
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Manukello
Пустое сотрясание воздуха
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Vasily Ivanov
Т.Сталин за такие ошибки ставил к " стенке" . Невзирая на пост и дореволюционный стаж.....Он даже за 1 :3 от югославов разогнал и привел в чувство зажравшуюся " команду лейтенантов " так , что они следующие 40 лет нечасто оставались без медалей на футбольных международных турнирах....
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Ебздрогыч
То есть то, что мы на заднице сидели и ничего не делали - это тоже проклятые англосаксы виноваты?
+11
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