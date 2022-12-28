Вице-премьер Чернышенко о МОК: «Они понимают, что их продукт очень сильно проседает и деградирует без нашего участия»

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко высказался об отношениях России и Международного олимпийского комитета ( ).

«К сожалению, МОК не является самостоятельной организацией. Как мы видим, они подвержены прямому влиянию со стороны Госдепартамента США и действуют абсолютно по их указке.

Они одной рукой приняли резолюцию о том, что нужно принять необходимые меры для участия российских и белорусских спортсменов, правда, без флага и гимна. Они понимают, что их продукт очень сильно проседает и деградирует без нашего участия.

С одной стороны, они хотят угодить своим зарубежным хозяевам, с другой, хотят и наших спортсменов со всеми унижениями, но все равно привлечь.

Сейчас мы видим, что наши спортсмены пока допускаются на отборочные соревнования. Мы, конечно, надеемся, что наши спортсмены смогут поучаствовать в Олимпийских играх», – сказал Чернышенко в интервью каналу «Россия 24».