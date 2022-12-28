Вице-премьер Чернышенко о МОК: «Они понимают, что их продукт очень сильно проседает и деградирует без нашего участия»
Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко высказался об отношениях России и Международного олимпийского комитета (МОК).
«К сожалению, МОК не является самостоятельной организацией. Как мы видим, они подвержены прямому влиянию со стороны Госдепартамента США и действуют абсолютно по их указке.
Они одной рукой приняли резолюцию о том, что нужно принять необходимые меры для участия российских и белорусских спортсменов, правда, без флага и гимна. Они понимают, что их продукт очень сильно проседает и деградирует без нашего участия.
С одной стороны, они хотят угодить своим зарубежным хозяевам, с другой, хотят и наших спортсменов со всеми унижениями, но все равно привлечь.
Сейчас мы видим, что наши спортсмены пока допускаются на отборочные соревнования. Мы, конечно, надеемся, что наши спортсмены смогут поучаствовать в Олимпийских играх», – сказал Чернышенко в интервью каналу «Россия 24».
А так нормально, обыватель схавает)
Недолго МОК существовать осталось- лет через 100 точно загнется
Поэтому мы начали процесс создания МОКа, со штаб-квартирой в России. Таким образом мы, конечно, уверены, что наши спортсмены смогут поучаствовать в Олимпийских играх», – сказал Чернышенко в интервью каналу «Россия 24».
Где, простите, допускаются? Дорожку кокаина прошел и уже "видишь"?