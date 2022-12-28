Вице-премьер Чернышенко о МОК: «Они понимают, что их продукт очень сильно проседает и деградирует без нашего участия»

Теги МОК Дмитрий Чернышенко Олимпийская сборная России Политика Биатлон

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко высказался об отношениях России и Международного олимпийского комитета (МОК).

«К сожалению, МОК не является самостоятельной организацией. Как мы видим, они подвержены прямому влиянию со стороны Госдепартамента США и действуют абсолютно по их указке.

Они одной рукой приняли резолюцию о том, что нужно принять необходимые меры для участия российских и белорусских спортсменов, правда, без флага и гимна. Они понимают, что их продукт очень сильно проседает и деградирует без нашего участия.

С одной стороны, они хотят угодить своим зарубежным хозяевам, с другой, хотят и наших спортсменов со всеми унижениями, но все равно привлечь.

Сейчас мы видим, что наши спортсмены пока допускаются на отборочные соревнования. Мы, конечно, надеемся, что наши спортсмены смогут поучаствовать в Олимпийских играх», – сказал Чернышенко в интервью каналу «Россия 24».

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12 комментариев

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петрович сектор1
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По подробнее бы конечно, что и как там просело.
А так нормально, обыватель схавает)
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bengalsckyzh
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А это его заявление, вторит выбросам его коллег, что сопротивление украинцев бессмысленно и им нужно сложить оружие, пока не поздно...
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Кавабунга Шреддоголовый
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Ну прям на коленях скоро приползут. Прибери свой гонор, а то расплескаешь
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s_h_a_m_a_n
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Целый год одна и та же мантра.
Недолго МОК существовать осталось- лет через 100 точно загнется
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Dinamik1
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Вот эти чиновники на каждом углу орут что мы великаая держава но великую державу не пинают все кому не лень начиная от прибалтов и кончая канады.
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Alex Pron
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Задёрни занавес.
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brig_Mercury
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Наверное сложно вести диалог, когда хозяева разные?
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Алексей Мирутко
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Конечно, куда МОК без вашего участия? ваших дырочек в стене для подмены проб? Соскучились и деградируют
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Алексей ПК
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Ответ Ilya Kurepa
а то что ОКР работает по указке кремля , это он конечно не пишет.
«Поэтому мы начали процесс создания МОКа, со штаб-квартирой в России. Таким образом мы, конечно, уверены, что наши спортсмены смогут поучаствовать в Олимпийских играх», – сказал Чернышенко в интервью каналу «Россия 24».
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Алексей ПК
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Ответ Ярик01
Сейчас мы видим, что наши спортсмены пока допускаются на отборочные соревнования. Где, простите, допускаются? Дорожку кокаина прошел и уже "видишь"?
«К сожалению, МОК не является самостоятельной организацией. Как мы видим, они подвержены прямому влиянию со стороны Госдепартамента США и действуют абсолютно по их указке.

Поэтому мы начали процесс создания МОКа, со штаб-квартирой в России. Таким образом мы, конечно, уверены, что наши спортсмены смогут поучаствовать в Олимпийских играх», – сказал Чернышенко в интервью каналу «Россия 24».
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Ilya Kurepa
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а то что ОКР работает по указке кремля , это он конечно не пишет.
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Ярик01
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Сейчас мы видим, что наши спортсмены пока допускаются на отборочные соревнования.

Где, простите, допускаются? Дорожку кокаина прошел и уже "видишь"?
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