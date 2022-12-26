Вице-премьер Чернышенко: «Ни один спортсмен не может считать себя чемпионом мира в отсутствие России»

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что ни один спортсмен не может считать себя чемпионом мира в период отстранения россиян от соревнований.

«Мы сохранили в этом году соревновательную активность для наших спортсменов. 12 957 соревнований было проведено в этом году, и поверьте, было непросто их организовать в рамках дискриминационной политики западных стран.

Такая политика не дала никаких результатов, она лишь только лишила зрелищности турниры. Никто не может назвать турниры полноценными, если там нет такой великой державы, как Россия. Ни один спортсмен не может считать себя чемпионом мира в отсутствие России. Они сами себя наказали. Ну ничего, все вернется на круги своя, нам нужно оставаться в форме.

Около 2 миллионов участников из более 30 стран приняли участие более чем в 9 тысячах турнирах разного уровня», – сказал Чернышенко в ходе брифинга «Мы вместе. Спорт» по итогам 2022 года.

«Ни о какой спортивной изоляции России речи не идет. В следующем году мы планируем организовать 13 тысяч соревнований разного уровня. У наших «доброжелателей» ничего не вышло, можно констатировать», – заявил вице-премьер.