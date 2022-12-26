Вице-премьер Чернышенко: «Ни один спортсмен не может считать себя чемпионом мира в отсутствие России»
Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что ни один спортсмен не может считать себя чемпионом мира в период отстранения россиян от соревнований.
«Мы сохранили в этом году соревновательную активность для наших спортсменов. 12 957 соревнований было проведено в этом году, и поверьте, было непросто их организовать в рамках дискриминационной политики западных стран.
Такая политика не дала никаких результатов, она лишь только лишила зрелищности турниры. Никто не может назвать турниры полноценными, если там нет такой великой державы, как Россия. Ни один спортсмен не может считать себя чемпионом мира в отсутствие России. Они сами себя наказали. Ну ничего, все вернется на круги своя, нам нужно оставаться в форме.
Около 2 миллионов участников из более 30 стран приняли участие более чем в 9 тысячах турнирах разного уровня», – сказал Чернышенко в ходе брифинга «Мы вместе. Спорт» по итогам 2022 года.
«Ни о какой спортивной изоляции России речи не идет. В следующем году мы планируем организовать 13 тысяч соревнований разного уровня. У наших «доброжелателей» ничего не вышло, можно констатировать», – заявил вице-премьер.
Поэтому на думающих людей она не действует, а таких в России очень-очень много.
А почему - а потому что сказал бы Месси, что считает неправильным отсутствие, наказание России, сказал бы еще кто-нибудь - и участвовала бы Россия в ЧМ во футболу. Могли проиграть, могли выиграть стыки. Но это могло повлиять на турнирную ситуацию.
Также как Дания 1992 - все равно все помнят, что вышла она на тот чемпионат Европы, потому что лишена этого права была Югославия.
А так молодцы, Дания молодцы, Аргентина молодцы.
На 99.9% всё по-честному. Наверно.
Глупый мотылёк догорал на свечке
Жаркий уголёк, дымные колечки
Звёздочка упала в лужу у крыльца
Отряд не заметил потери бойца
Отряд не заметил потери бойца
При заезде в немеччину задают вопрос "Первый раз в Европе?". Хочется ответить, я из никогда никогда и не выезжал, а приходится что-то другое, типа был.
Километрами тоже можно многое измерить. И квадратными, и кубическими.
Чем заговорить и развеять все сомнения....