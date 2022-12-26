Вице-премьер Чернышенко: «Ни один спортсмен не может считать себя чемпионом мира в отсутствие России»

Теги Дмитрий Чернышенко Олимпийская сборная России Политика Фигурное катание

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что ни один спортсмен не может считать себя чемпионом мира в период отстранения россиян от соревнований.

«Мы сохранили в этом году соревновательную активность для наших спортсменов. 12 957 соревнований было проведено в этом году, и поверьте, было непросто их организовать в рамках дискриминационной политики западных стран.

Такая политика не дала никаких результатов, она лишь только лишила зрелищности турниры. Никто не может назвать турниры полноценными, если там нет такой великой державы, как Россия. Ни один спортсмен не может считать себя чемпионом мира в отсутствие России. Они сами себя наказали. Ну ничего, все вернется на круги своя, нам нужно оставаться в форме.

Около 2 миллионов участников из более 30 стран приняли участие более чем в 9 тысячах турнирах разного уровня», – сказал Чернышенко в ходе брифинга «Мы вместе. Спорт» по итогам 2022 года.

«Ни о какой спортивной изоляции России речи не идет. В следующем году мы планируем организовать 13 тысяч соревнований разного уровня. У наших «доброжелателей» ничего не вышло, можно констатировать», – заявил вице-премьер.

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100 комментариев

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Olga.t
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Ответ Влад Путман
Либо они просто стебутся над ватнками, либо действительно больные.
Пропаганда рассчитана не на одурачивание населения, она изначально рассчитана на дураков.

Поэтому на думающих людей она не действует, а таких в России очень-очень много.
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DD102DD
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Такое ощущение - Спорт вне Чернышенко.
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вперёд спартак
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ТАМА знають кто таки есть Чернышенко?
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Ювенский Туринтус
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Ответ razraz
когда уже это закончится? просто жесть
Для нас маразм, для 90% народонаселения страны -- услада для ушей. Поэтому не скоро
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Сергей Дроздов
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Как-то не логично: "Ни один спортсмен не может считать себя чемпионом мира в отсутствие России". А почему тогда мы считаем себя олимпийскими чемпионами в команде в отсутствии всех остальных? Провели отличный чемпионат, показали свою мощь, но это не значит, что все остальные – ничто. Хотя лично я – за развитие внутренних соревнований, – это приоритет.
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Вечно в бане
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Ответ MosesPray
Вы то как раз сейчас ничего провести и не в состоянии
Кто «вы-то», блаженный?
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bodros
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Роналду: «Полностью согласен!»
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Алексей ПК
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Ответ На Пекин
При чем здесь площадь, это только ЖКХ все по квадратным метрам считает
По населению тоже самая большая страна Европы.
А почему - а потому что сказал бы Месси, что считает неправильным отсутствие, наказание России, сказал бы еще кто-нибудь - и участвовала бы Россия в ЧМ во футболу. Могли проиграть, могли выиграть стыки. Но это могло повлиять на турнирную ситуацию.
Также как Дания 1992 - все равно все помнят, что вышла она на тот чемпионат Европы, потому что лишена этого права была Югославия.
А так молодцы, Дания молодцы, Аргентина молодцы.
На 99.9% всё по-честному. Наверно.
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Eleman SPb
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Только глупцы продолжают говорить что спорт вне политики, как оказалось это совсем не так
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Даша Тихонова
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Ответ Варлампий Варлампий
Ровно как и сборная России не может считать себя олимпийским чемпионом - 2018 по хоккею в отсутствие сильнейших хоккеистов мира.
Ну так и у России не было сильнейших. Все в равных условиях, не?
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Влад Путман
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Либо они просто стебутся над ватнками, либо действительно больные.
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Fynshy1991
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Ответ Alestern
а ведь действительно, как можно называть себя чемпионом мира (всего мира!), если не участвовала такая огромная страна (как известно, Россия самая большая по площади страна в мире и с этим нужно считаться!), которая во многих видах спорта действительно является одной из сильнейших (а в каких то видах бесспорно сильнейшей!) ... В сложившейся ситуации либо вообще не проводить никаких чемпионатов "мира" пока, либо называть победителей как то по другому... награждать не медалями, а грамотами, денежными призами, ну и в конце концов, победителя можно просто похлопать по плечу... )
Как тебе вариант "Чемпион цивилизованного мира"?
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Евпатий Романов
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На чемпионате мира участники и на заметили отсутствия РФ, даже про Италию особо не вспоминали
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Mukunku 64
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Ответ Чернышенко ещё давно дал Егор Летов:
Глупый мотылёк догорал на свечке
Жаркий уголёк, дымные колечки
Звёздочка упала в лужу у крыльца
Отряд не заметил потери бойца
Отряд не заметил потери бойца
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Адриана
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Что не предложение, то лозунг, для кого рассчитано? Считают и могут,сколько бы турниров не было, суть не изменится. Может пора начать что-то делать для возвращения спортсменов на международные старты, а лучше закончить то,что уже сделали.
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GaiRic
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сложно поверить, в 80х я как и большинство граждан рассуждали как чернышенко - что весь мир крутится вокруг нас. оказалось это мы крутимся вокруг ... где то на задворках мира
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Yerkebulan
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Месси теперь опять не ГОАТ. Нужно выиграть ещё один ЧМ, где будет участвовать сборная России
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Алексей ПК
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Ответ Игорь Замаруев
Вата, всем глубоко плевать на количество территории у страны, если большая часть этой территории пустует.
Нет, ну конечно у штатов климат получше - вырезали всех местных, заняли качественную территорию. Пустынную слегка, но достаточно теплую в целом и врагов нет по соседству. Удобно бомбить страны на других континентах, опять же.
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DD102DD
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Такое ощущение, что у Степановой и Чернышенко - одни и те же спичрайтеры
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ингибитор с ноги батр
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Ответ Василий Леонов
Месси приуныл
зря всю карьеру допинг жрал
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banchik1
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Шах и мат, Лионель!
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Алексей ПК
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Ответ Ivan Balashov
О, а вот и мерянье квадратными километрами подъехало. Именно от этого ведь зависит значимость государства в любой сфере деятельности.
Дело в том, что говорить "Европа" о территории евросоюза - это неправильно. А именно так и происходит.
При заезде в немеччину задают вопрос "Первый раз в Европе?". Хочется ответить, я из никогда никогда и не выезжал, а приходится что-то другое, типа был.
Километрами тоже можно многое измерить. И квадратными, и кубическими.
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John78
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А ученые еще спорят про параллельные миры. Да вот же они
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CONST_VAN_G
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Лучше молчать и слыть идиотом,
Чем заговорить и развеять все сомнения....
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Alestern
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а ведь действительно, как можно называть себя чемпионом мира (всего мира!), если не участвовала такая огромная страна (как известно, Россия самая большая по площади страна в мире и с этим нужно считаться!), которая во многих видах спорта действительно является одной из сильнейших (а в каких то видах бесспорно сильнейшей!) ... В сложившейся ситуации либо вообще не проводить никаких чемпионатов "мира" пока, либо называть победителей как то по другому... награждать не медалями, а грамотами, денежными призами, ну и в конце концов, победителя можно просто похлопать по плечу... )
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