Кубок IBU. Большой масс-старт. Эвербю, Фрацшер, Сорум, Хорн, Улдал, Шмук выступят в гонке

28 февраля в Кэнморе на Кубке IBU пройдет большой масс-старт у мужчин.

Кубок IBU по биатлону-2022/23

7-й этап

Кэнмор, Канада

Мужчины

Большой масс-старт

Начало – 23.45 по московскому времени.

Старт-лист

1. Матс Эвербю (Норвегия)

2. Лукас Фрацшер (Германия)

3. Вебьорн Сорум (Норвегия)

4. Александр Андерсен (Норвегия)

5. Филипп Хорн (Германия)

7. Мартин Улдал (Норвегия)

8. Доминик Шмук (Германия)

9. Реми Брутье (Франция)

13. Симон Кайзер (Германия)

16. Йохан-Олав Ботн (Норвегия)

17. Эмильен Клод (Франция)

19. Оскар Брандт (Швеция)

20. Филип Андерсен (Норвегия)