Кубок IBU. Хорн, Сорум, Филип и Александр Андерсен, Ботн, Улдал, Фрацшер пробегут суперспринт
27 февраля на этапе Кубка IBU в Кэнморе пройдет мужской суперспринт.
Кубок IBU по биатлону-2022/23
7-й этап
Кэнмор, Канада
Мужчины
Суперспринт
Начало квалификации – 0.10, начало финала – 1.50 по московскому времени.
Старт-лист квалификации
1. Реми Брутье (Франция)
4. Артем Тищенко (Украина)
5. Доминик Шмук (Германия)
7. Эмильен Клод (Франция)
10. Вебьорн Сорум (Норвегия)
12. Матс Эвербю (Нораегия)
14. Александр Андерсен (Норвегия)
29 Йохан-Олав Ботн (Норвегия)
30. Мартин Улдал (Нораегия)
32. Лукас Фрацшер (Германия)
34. Филипп Хорн (Германия)
46. Филип Андерсен (Норвегия)
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