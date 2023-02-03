Кубок IBU. Спринт. Филип Андерсен стартует 3-м, Эвербю – 13-м, Фрацшер – 27-м, Стремсхайм – 29-м, Хорн – 35-м, Александр Андерсен – 54-м
4 февраля в Обертиллиахе на шестом этапе Кубка IBU пройдет мужская спринтерская гонка.
Кубок IBU по биатлону-2022/23
6-й этап
Обертиллиах, Австрия
Мужчины
Спринт
Начало – 12.30 по московскому времени.
Старт-лист
3. Филип Андерсен (Норвегия)
5. Доминик Шмук (Германия)
13. Матс Эвербю (Норвегия)
19. Марко Гросс (Германия)
27. Лукас Фрацшер (Германия)
29. Эндре Стремсхайм (Норвегия)
33. Синдре Йорде (Норвегия)
35. Филипп Хорн (Германия)
49. Оскар Ломбардо (Франция)
51. Реми Брутье (Франция)
54. Александр Андерсен (Норвегия)
56. Эрик Перро (Франция)
63. Теро Сеппяля (Финляндия)
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