Кубок IBU. Хорн, Сорум, Фрацшер, Улдал, Филип и Александр Андерсен, Эмильен Клод выступят в спринте

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26 февраля на седьмом этапе Кубка IBU в Кэнморе пройдет мужской спринт

Кубок IBU по биатлону-2022/23

7-й этап

Кэнмор, Канада

Мужчины

Спринт

Начало – 01.00 по московскому времени (26 февраля). 

Старт-лист

4. Александр Андерсен (Норвегия)

5. Филипп Хорн (Германия)

10. Матс Эвербю (Норвегия)

12. Лукас Фрацшер (Германия)

14. Даниэле Каппеллари (Италия)

17. Эмильен Клод (Франция)

18. Филип Андерсен (Норвегия)

22. Вебьорн Сорум (Норвегия)

30. Йохан-Олав Ботн (Норвегия)

34. Доминик Шмук (Германия)

38. Мартин Улдал (Норвегия)

46. Микулаш Карлик (Чехия)

Расписание седьмого этапа Кубка IBU в Кэнморе

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