Даниил Серохвостов: «Летом у меня были намного лучше показатели формы. Даже «на загрузе» я был лучше, чем сейчас»

Российский биатлонист Даниил Серохвостов высказался о своей форме в нынешнем сезоне.

«Истомин сказал, что в этом сезоне я ни в чем не прибавил? Он прав, потому что летом у меня были намного лучше показатели физической и функциональной формы. Даже «на загрузе» я был в форме лучше, чем сейчас.

Но после длительной болезни, после двух месяцев отдыха больниц и лечения достаточно тяжело такую же форму набрать, тем более у нас идет гонка за гонкой.

Хотелось бы пробежать все, но будем консультироваться с тренерами. Думаю, что марафон в Увате я не побегу, потому что смысла ехать туда на одну гонку нет. Я лучше пробегу лыжный марафон в Ханты-Мансийске. Биатлонный марафон ни разу не бегал и пробовать не хочется.

Пока еще непонятно, выступлю ли в лыжных гонках на чемпионате России, потому что еще не думали об этом. Мне лучше восстановиться и потренироваться, но тренеры пока считают, что мне лучше туда поехать. Будем с ними разговаривать», – заявил Серохвостов.

Артем Истомин: «Серохвостов в этом году нисколько не прибавил. В Раубичах он бежал на морально-волевых»