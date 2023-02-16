Латыпов о возможном допуске россиян: «Сейчас эти разговоры – просто пыль, чтоб как-то раззадорить людей. Больше на нервы действует, а не успокаивает»

Трехкратный бронзовый призер Олимпиады-2022 по биатлону Эдуард Латыпов высказался о возможном допуске российских спортсменов на международные старты.

– Скучаете по Кубку мира?

– Да, хочется вернуться, посоревноваться. Это атмосфера, болельщики, и конкуренция выше. Мы в любом случае хотим проверить свои силы, бегать на высшем уровне. Как бы тут ни было хорошо, мы же для этого и бегаем, чтобы показывать максимум, выступать с сильнейшими спортсменами. Время-то идет, мы не молодеем, ха-ха, и хочется это время использовать с пользой для себя, для своей карьеры, потому что спортивная жизнь не такая уж и длинная.

– МОК предложил рассмотреть возможность выступления россиян под нейтральным флагом. Как вы считаете, стоит ли ехать на таких условиях, если такое предложение поступит?

– Не знаю, пока же оно не поступало. Вот как поступит – и подумаем. Сейчас очень много дискуссий насчет этого, и я не могу пока это прокомментировать, потому что нет ясности. Многие высказываются, но это просто обычное мнение людей. Когда будут какие-то голосования или еще что-то, когда уже будет определенный порядок действий по возвращению сборных России и Беларуси, тогда уже действительно всем стоит подумать.

Думаю, это в любом случае будет решаться коллективно, и Министерством спорта, и нашими спортивными федерациями. Будет какое-то обсуждение, и вряд ли будет так, что кто-то скажет: «Я хочу», – и поедет. Мы же бегаем за свою страну, и это будет очень важное решение не только для каждого спортсмена, но и для всей страны.

Сейчас эти разговоры – просто пыль, чтоб как-то раззадорить людей. Это больше на нервы действует, а не успокаивает. Ждем, пока будет точная информация. В любом случае мы готовимся и строим оптимистичные планы, что мы, дай бог, вернемся на международную арену.

– Мартен Фуркад недавно высказался за допуск российских спортсменов. Что об этом думаете?

– Приятно, что спортсмены поддерживают, но нужно смотреть весь контекст, все интервью, потому что я читал только краткую цитату, а что он говорил до и после, не знаю.

Видел его слова о том, что на Олимпиаду должны допустить. Конечно, это хорошо, что такие спортсмены, которые находятся на высших должностях, так высказываются.

Еще раз говорю, поживем – увидим. Если большое число людей также будут согласны с этим и будет какой-то плюс в нашу сторону, то, конечно же, это будет круто, – сказал Латыпов.

«Мне будет стыдно за свою страну, если русских не пустят на Олимпиаду». Фуркад за возвращение наших – многие недовольны