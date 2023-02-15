Артем Истомин: «Слышали слова поддержки не только от братьев Фуркад, но и от других спортсменов, тренеров и специалистов. Все говорят о том, что нас должны допустить»
Тренер сборной России Артем Истомин прокомментировал слова пятикратного олимпийского чемпиона Мартена Фуркада, выступившего за возвращение россиян на международную арену.
– Мартен Фуркад выступил в поддержку российских и белорусских спортсменов, заявив, что они должны соревноваться, несмотря ни на что. Вас не удивило такое джентльменство с его стороны?
– Нет. Оба брата всегда положительно относились и к нашей команде и к нашей стране.
Мы слышали слова поддержки не только от них, но и от других спортсменов, тренеров, специалистов и даже медиа. Все говорят о том, что нас должны допустить, чтобы мы могли со всеми соревноваться, – сказал Истомин.
«Мне будет стыдно за свою страну, если русских не пустят на Олимпиаду». Фуркад за возвращение наших – многие недовольны
не дождесся артемка)