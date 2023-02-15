Артем Истомин: «Слышали слова поддержки не только от братьев Фуркад, но и от других спортсменов, тренеров и специалистов. Все говорят о том, что нас должны допустить»

Теги Симон Фуркад сборная России Мартен Фуркад Артем Истомин Биатлон

Тренер сборной России Артем Истомин прокомментировал слова пятикратного олимпийского чемпиона Мартена Фуркада, выступившего за возвращение россиян на международную арену. 

– Мартен Фуркад выступил в поддержку российских и белорусских спортсменов, заявив, что они должны соревноваться, несмотря ни на что. Вас не удивило такое джентльменство с его стороны?

– Нет. Оба брата всегда положительно относились и к нашей команде и к нашей стране.

Мы слышали слова поддержки не только от них, но и от других спортсменов, тренеров, специалистов и даже медиа. Все говорят о том, что нас должны допустить, чтобы мы могли со всеми соревноваться, – сказал Истомин. 

«Мне будет стыдно за свою страну, если русских не пустят на Олимпиаду». Фуркад за возвращение наших – многие недовольны

1 комментарий

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Кац Мац
должны, но как грится не обязаны
не дождесся артемка)
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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