Дмитрий Васильев: «От российского спортсмена в Лапшине уже мало что осталось»

Двукратный олимпийский чемпион поделился мнением о выступлениях за сборную Южной Кореи.

Лапшин перешел в Южную Корею из России в 2017 году.

«Лапшин уже долгое время выступает за сборную Кореи, побывал в ее составе на двух Олимпиадах. Мне кажется, от российского спортсмена в нем уже мало что осталось.

По большому счету, Тимофей давно реализовал себя в биатлоне.

Только чудо или какое-то невероятное стечение обстоятельств может позволить ему подняться на подиум на таких крупных соревнованиях, как чемпионат мира», – сказал Васильев.

А как там биатлон без России? Норвежцы топчут всех, Вирер и Виттоцци создали фото-шедевр, а наши все равно бегают