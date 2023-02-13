Дмитрий Васильев: «От российского спортсмена в Лапшине уже мало что осталось»
Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев поделился мнением о выступлениях Тимофея Лапшина за сборную Южной Кореи.
Лапшин перешел в Южную Корею из России в 2017 году.
«Лапшин уже долгое время выступает за сборную Кореи, побывал в ее составе на двух Олимпиадах. Мне кажется, от российского спортсмена в нем уже мало что осталось.
По большому счету, Тимофей давно реализовал себя в биатлоне.
Только чудо или какое-то невероятное стечение обстоятельств может позволить ему подняться на подиум на таких крупных соревнованиях, как чемпионат мира», – сказал Васильев.
А как там биатлон без России? Норвежцы топчут всех, Вирер и Виттоцци создали фото-шедевр, а наши все равно бегают
Лапшин классный.
Тимоху не трожь!