Дмитрий Васильев: «От российского спортсмена в Лапшине уже мало что осталось»

Теги Тимофей Лапшин Дмитрий Васильев сборная Южной Кореи Биатлон

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев поделился мнением о выступлениях Тимофея Лапшина за сборную Южной Кореи.

Лапшин перешел в Южную Корею из России в 2017 году.

«Лапшин уже долгое время выступает за сборную Кореи, побывал в ее составе на двух Олимпиадах. Мне кажется, от российского спортсмена в нем уже мало что осталось.

По большому счету, Тимофей давно реализовал себя в биатлоне.

Только чудо или какое-то невероятное стечение обстоятельств может позволить ему подняться на подиум на таких крупных соревнованиях, как чемпионат мира», – сказал Васильев.

А как там биатлон без России? Норвежцы топчут всех, Вирер и Виттоцци создали фото-шедевр, а наши все равно бегают

10 комментариев

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Погладь быка
От Стремоус я так понимаю по вашему мнению тоже? За то что она так браво россиянок обыгрывает.
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штрафной круг
кажется - крестись. а Лапшин хочет быть в биатлоне и он в биатлоне. у него то как раз все норм.
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heivani
Да,г-н Васильев, Тимоха уже ролтон,а Мастер Кан! Хороший биатлонист,хороший человек,хорошая карьера.Что еще надо?
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Ekaterina Afanasieva
Почему? Теоретически на подиум может попасть очень много кто... особо одарённые вспомнят эстонца Лессинга, швейцарца Матиаса Зиммена, белоруса Новикова. Факт. Ладно, если не ходить так далеко - Хартвег и Цобель.
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тоторо
даже чудо не поможет слишком медленный
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мс2018
ну все тебе Васильев плохие.
Лапшин классный.
Тимоху не трожь!
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Альпака
Лапшин - спортсмен в самом лучшем смысле и карьера его сложилась ярче, чем у многих наших спортсменов, которые сейчас отстранены или даже в Думе заседают. Лапшин уж точно больше пользы принес людям с его интересными интервью и здоровым отношением к спорту!
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Xell
Завязывайте с шалфеем))
+2
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JL JL
Это уже на Лапшина наехало. Кто следующий?
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Листок яблони
Лапшин лучший. Пусть не как спортсмен, но как человек. И у него есть канал на ютубе. Там имеются интересные и продолжительные интервью, и не только.
+18
-6
+12
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