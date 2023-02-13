Черезов о норвежских биатлонистах: «Нет достоверных фактов, подтверждающих терапевтические исключения. Разговоры об этом идут давно, но это только разговоры»

Трехкратный чемпион мира поделился мнением о том, могли бы российские биатлонисты составить конкуренцию норвежцам на чемпионате мира в Оберхофе.

«Конечно, хочется сказать, что это теоретически возможно – что наши биатлонисты составили бы конкуренцию.

Мы можем это предполагать, и нам бы этого хотелось, чтобы наши спортсмены, если участвовали, то боролись за медали. А по факту мы можем только высказывать свои пожелания и мысли на этот счет.

Если мы говорим о терапевтических исключениях, то у нас нет достоверных фактов, их подтверждающих. Разговоры об этих исключениях идут давно, с 2002 года примерно. Но это только разговоры. А конкретно, чтобы кто-то признался или это показали, такого нет.

Ну а насчет конкуренции с ними – это возможно. Наши же бегают. Нашим же никому не делают такие справки, исключения. Поэтому можем конкурировать.

Это ведь биатлон, здесь не только физическое состояние учитывается, но и стрельба влияет очень сильно», – сказал Черезов.

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