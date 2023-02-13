Черезов о норвежских биатлонистах: «Нет достоверных фактов, подтверждающих терапевтические исключения. Разговоры об этом идут давно, но это только разговоры»

Теги Иван Черезов сборная России Чемпионат мира по биатлону сборная Норвегии Биатлон

Трехкратный чемпион мира Иван Черезов поделился мнением о том, могли бы российские биатлонисты составить конкуренцию норвежцам на чемпионате мира в Оберхофе.

«Конечно, хочется сказать, что это теоретически возможно – что наши биатлонисты составили бы конкуренцию.

Мы можем это предполагать, и нам бы этого хотелось, чтобы наши спортсмены, если участвовали, то боролись за медали. А по факту мы можем только высказывать свои пожелания и мысли на этот счет.

Если мы говорим о терапевтических исключениях, то у нас нет достоверных фактов, их подтверждающих. Разговоры об этих исключениях идут давно, с 2002 года примерно. Но это только разговоры. А конкретно, чтобы кто-то признался или это показали, такого нет.

Ну а насчет конкуренции с ними – это возможно. Наши же бегают. Нашим же никому не делают такие справки, исключения. Поэтому можем конкурировать.

Это ведь биатлон, здесь не только физическое состояние учитывается, но и стрельба влияет очень сильно», – сказал Черезов. 

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9 комментариев

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Погладь быка
Российские биатлонисты, и теннисисты, и лыжики и т.д. тоже ТИ не брезгуют. И это подтвержденная информация.
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Ярик01
Ответ Наталья Куничкина
Легков и Черноусов – лыжники, а не биатлонисты, Большунов ТИ на соревнованиях не использовал, Волков – астматик, а на препараты от астмы ТИ не нужны, пока такие препараты используют в нормальном количестве.
От вида спорта зависит где есть подлые русофобы, что не выдают лекарство жаждущим, а где нет?
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Наталья Куничкина
Ответ Ярик01
Нашим же никому не делают такие справки, исключения. Волков, Большунов, Легков, Черноусов исключены из наших?
Легков и Черноусов – лыжники, а не биатлонисты, Большунов ТИ на соревнованиях не использовал, Волков – астматик, а на препараты от астмы ТИ не нужны, пока такие препараты используют в нормальном количестве.
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Алиса80
Ну да,на свежем скандинавском воздухе они так бегут.Финны и шведы так не бегут,хотя дышат тем же,а эти только в путь.
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maripous
Если ТИ законны и официальны, то и нечего на них пенять. Кто хочет и может, тот делает. Кстати, нашим тоже делают .
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papadok
Ну почему они даже в своей стихии такие недалекие, безграмотные и плохо информированные? Кто нашим чего не даёт? Приходите, берите, оформляйте. Нет, мы будем ЭПО с оксандролоном жрать.
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Xell
Тихонову и Васильеву не докажете все равно, хотя сами пишут всегда под шалфеем))
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Ярик01
Нашим же никому не делают такие справки, исключения.
Волков, Большунов, Легков, Черноусов исключены из наших?
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FilinMD
По фактам. Есть? Найдите. Но раз не нашли, значит как бы нет)
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