Виктория Сливко: «Не планировала сидеть за рулем, казалось, это очень страшно. Думала, выйду замуж – и муж меня будет возить»

Российская биатлонистка рассказала о своем водительском опыте.

«Первые старты сезона были в Ханты-Мансийске, Увате и Тюмени. Ханты находятся в 700 км от Тюмени – такое расстояние по силам проехать на машине. Я решила ехать сама, потому что в Ханты-Мансийске мы жили в гостинице в 10 минутах езды от стадиона. Хотела не зависеть от команды, а выезжать, когда мне нужно. Понятно, что на большие расстояния я не езжу на машине – тогда трансфер, самолет.

Когда я получила права, то три года не водила. Перевезла родителей из Омской области – сейчас они живут в Тюменской области рядом с «Жемчужиной Сибири», это 40 км от города. Понимала, что мне нужна машина, потому что было бы сложно добираться на такси или общественном транспорте, а родители не водят – все поездки на мне. В итоге купила машину.

Я никогда не планировала сидеть за рулем, мне казалось, что это очень страшно и опасно. Смотрела на большие перекрестки и не понимала, как там разобраться, не столкнуться. Всегда думала: ой, сейчас поезжу на такси и общественном транспорте, выйду замуж – и муж меня будет возить. Хороший был план, но я его не исполнила.

И в один момент в тюменской команде все девочки пошли учиться, я подумала: а может, и мне попробовать. Отучилась, получила права – очень волновалась на экзамене. Сдала и подумала: все, хорошо. Положила права и не водила. Но когда купила машину, ее нужно было гнать домой из салона. На тот момент у меня не было мужчины, который мог бы помочь, поэтому я попросила мужа подруги – Максима – съездить со мной в салон.

Мы приехали, я определилась с машиной, купила. И говорю: «Гнать ее домой? Нет, я за руль не сяду». Машина новая, а я так давно не ездила по городу. Меня уговаривали минут 20, Максим говорил: ты же все умеешь, все сдала, просто езжай за мной. Я говорила: нет-нет, сейчас поеду и куда-нибудь влечу. Спрашивала: может, есть какой-то трезвый водитель или какие еще услуги есть? Пусть мне машину пригонят домой. В итоге села за руль и доехала на ней до дома.

Первое время ездила вечерами, каталась по городу, привыкала, когда на дорогах меньше машин. Мне было спокойно, потому что сначала ездила до родителей – по трассе, а вот по городу было очень сложно, я боялась, но привыкла. Сейчас мне уже без разницы, но смотрю на движение в Москве или Питере и понимаю, что там не сяду за руль, это будет большой стресс», – рассказала Сливко.

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