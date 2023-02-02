Кубок IBU. Стремсхайм, Перро, Фрацшер, Сорум, Филип и Александр Андерсен, Эвербю, Йорде выступят в спринте

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2 февраля на шестом этапе Кубка IBU в австрийском Обертиллиахе пройдет мужской спринт. 

Кубок IBU по биатлону-2022/23

6-й этап

Обертиллиах, Австрия

Мужчины

Спринт

Начало – 12.30 по московскому времени.

Старт-лист

6. Марко Гросс (Германия)...

7. Давид Цингерле (Италия)...

15. Малте Стефанссон (Швеция)...

25. Марко Барале (Италия)...

26. Эмильен Клод (Франция)

27. Эндре Стремсхайм (Норвегия)

28. Дмитрий Пидручный (Украина)...

30. Доминик Шмук (Германия)...

34. Кэмпбелл Райт (Новая Зеландия)...

36. Оскар Ломбардо (Франция)...

38. Реми Брутье (Франция)...

43. Лукас Фрацшер (Германия)...

48. Артем Тищенко (Украина)

49. Филип Андерсен (Норвегия)...

51. Матс Эвербю (Норвегия)...

57. Теро Сеппяля (Финляндия)...

65. Вебьорн Сорум (Норвегия)...

73. Александр Андерсен (Норвегия)...

79. Синдре Йорде (Норвегия)...

90. Эрик Перро (Франция)

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