IBU пока не планирует допускать Россию к соревнованиям: «Конгресс в сентябре принял очень четкое решение»

Международный союз биатлонистов (IBU) пока не будет рассматривать вопрос о допуске России и Беларуси к соревнованиям.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) сообщил, что оценит возможность выступления россиян в нейтральном статусе – при соблюдении атлетами строгих правил.

«Мы, конечно, приняли к сведению недавнее коммюнике МОК.

Что касается ситуации с участием российских и белорусских спортсменов, то конгресс IBU в сентябре прошлого года принял очень четкое решение не допускать участия каких-либо российских или белорусских спортсменов или официальных лиц в наших международных соревнованиях до тех пор, пока не изменятся обстоятельства.

Эти меры были приняты для защиты целостности наших соревнований и безопасности наших спортсменов.

Конечно, в долгосрочной перспективе IBU открыт для диалога о том, как реинтегрировать российских и белорусских спортсменов в наши соревнования, но, учитывая текущую ситуацию на Украине, причины, которые привели к решению конгресса, все еще действительны, и еще не пришло время пересматривать это решение», – цитирует ТАСС сообщение пресс-службы IBU.

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