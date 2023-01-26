IBU пока не планирует допускать Россию к соревнованиям: «Конгресс в сентябре принял очень четкое решение»

Теги сборная России сборная России жен МОК IBU Политика ТАСС Биатлон

Международный союз биатлонистов (IBU) пока не будет рассматривать вопрос о допуске России и Беларуси к соревнованиям.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) сообщил, что оценит возможность выступления россиян в нейтральном статусе – при соблюдении атлетами строгих правил.

«Мы, конечно, приняли к сведению недавнее коммюнике МОК.

Что касается ситуации с участием российских и белорусских спортсменов, то конгресс IBU в сентябре прошлого года принял очень четкое решение не допускать участия каких-либо российских или белорусских спортсменов или официальных лиц в наших международных соревнованиях до тех пор, пока не изменятся обстоятельства.

Эти меры были приняты для защиты целостности наших соревнований и безопасности наших спортсменов.

Конечно, в долгосрочной перспективе IBU открыт для диалога о том, как реинтегрировать российских и белорусских спортсменов в наши соревнования, но, учитывая текущую ситуацию на Украине, причины, которые привели к решению конгресса, все еще действительны, и еще не пришло время пересматривать это решение», – цитирует ТАСС сообщение пресс-службы IBU.

МОК готов вернуть наших спортсменов на соревнования. Но есть одно важное условие

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18 комментариев

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Аркаимец
Ответ Биатлонная зима
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Они вроде нормально написали - ситуация в Украине. И кстати совершенно правы. Россиянам точно нечего сейчас делать на проходящих в Европе соревнованиях. А вот белоруссов могли бы допустить, а еще точнее не блокировать.
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Саша
Даже если допустят, что толку? На рубеже Бё отстреляет 5 из 5 за 15 сек, а Логинов только два выстрела из лука сделать успеет!
+5
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Афанасия
Ответ sintenced
И за такую халтуру вам нынче платят? Должно быть стыдно.
Дядь, ты кто? Первый раз вас на биатлонной ветке вижу
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Kvik75
Ответ sintenced
И за такую халтуру вам нынче платят? Должно быть стыдно.
а тебе за шо платят
+6
-3
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Великий Кукурузо
Биатлон - название не русское. Вообще запретить надо, лучше молельни открыть дополнительные , а деньги на ч,мобиков потратить😬
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Pikachu Pikachu
Ответ Афанасия
« для защиты целостности наших соревнований и безопасности наших спортсменов». Вот yроды
А что не так? У IBU нет денег выставлять охрану по всему периметру трассы. А то, что с участием российских спортсменов риск нападений возрастет стократно - и ежу понятно.
+8
-3
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Beriya
Коню понятно что ближайшие пять лет будут междусобойчики проводить,,,,а что касается биатлона, так еще и будут бегать на лыжах сделанных из тополя
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-3
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Pikachu Pikachu
Ответ Биатлонная зима
Причины укажите
СВО
+6
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Olga.t
Ответ Dinamik1
Ну вот для губера большой фронт деятельности.Пусть хоть что то сделает.для возвращения наших а не языком чешет
А кто такой Губерниев для IBU, чтобы его мнение имело хоть какое-то значение? Никто, ноль.

Безусловно, российские спортивные чиновники должны трепыхаться, вести диалог с международными организациями, но надежд пока мало.
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sintenced
Ответ Dinamik1
Ну вот для губера большой фронт деятельности.Пусть хоть что то сделает.для возвращения наших а не языком чешет
Что, например? Остановит воблу?
+7
-1
+6
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sintenced
Ответ Афанасия
« для защиты целостности наших соревнований и безопасности наших спортсменов». Вот yроды
И за такую халтуру вам нынче платят? Должно быть стыдно.
+15
-5
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Илья Савчук
Зачем нам это ibu, когда есть соревнования за кубок картофельного шута
+23
-7
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Биатлонная зима
Причины укажите
+4
-9
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Афанасия
У меня как раз иллюзий нет, что наших спортсменов в ближайшей перспективе вернут на совернования. Меня поражает лицемерие в формулировках от пресс-службы ibu
+3
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Ксения Бьорндален
А что случилось?
+6
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Татьяна Бурова
Наивно думать о возвращении, даже если ситуация стабилизируется, пройдёт какое- то время, чтобы начать процедуру возвращения.
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Dinamik1
Ну вот для губера большой фронт деятельности.Пусть хоть что то сделает.для возвращения наших а не языком чешет
+1
-1
0
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Афанасия
« для защиты целостности наших соревнований и безопасности наших спортсменов». Вот yроды
+7
-12
-5
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