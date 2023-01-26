Дмитрий Васильев: «МОК не имеет права ставить вопрос, кто за какую политику. Мы никогда не должны соглашаться выступать без гимна и флага»
Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев раскритиковал Международный олимпийский комитет (МОК) за критерии допуска россиян к соревнованиям.
Ранее МОК заявил, что рассмотрит вопрос о допуске спортсменов в нейтральном статусе – при соблюдении атлетами строгих условий.
«Со стороны МОК совсем неразумно так поступать. МОК – неполитическая организация. Соответственно, они не имеют права ставить вопрос, разделяя, кто за какую политику. Это противоречит уставу МОК.
Нам нельзя соглашаться на такие условия. Они ставят в невыгодное положение спортсменов. Их еще будут тестировать на предмет того, какой политики они придерживаются. Это идет против всего олимпийского движения. Не могу себе этого представить. Это просто невозможно!
Мы никогда не должны соглашаться на условия выступать без гимна и флага. Да, был определенный период. Но сейчас совсем другая ситуация. Сложно сказать, как будут поступать спортсмены. Некоторые захотят выступать. Считаю, что запрещать участвовать или нет на ОИ никому нельзя. Но это будет на совести спортсменов. Им с этим жить», – цитирует Васильева Sport24.
«Что касается сценария, при котором некоторые национальные федерации могут отказаться выступать вместе с россиянами, то МОК должен четко все обозначить. Кто будет устанавливать свои правила, тот свободен. Пусть выступают где угодно.
МОК должен управлять процессом, а не идти на поводу у всех подряд. Не надо потакать всем. А то с этим я буду выступать, а с этим не буду. Не хочешь выступать с россиянами – до свидания. Я бы не принял других условий», – приводит слова Васильева «Р-Спорт».
МОК готов вернуть наших спортсменов на соревнования. Но есть одно важное условие
Что касается спортсменов за свой счёт, то если такие есть , пусть выступают где хотят- за свой счёт, от себя лично и под свою личную ответственность, как независимые спортсмены.
Только у нас нет таких. Все хотят готовиться на деньги государства, и гонорары потом получать от государства. И зарплату получать , как член сборной страны. При этом срать на голову этому государству, заявляя, что им всё равно под каким флагом выступать.
А, если их заставят там в устной или письменной форме отречься от своей страны, то это в любом случае предательство- даже за личный счёт.
А спортсмен,если он имеет достаточные средства, и если ему разрешат принять участие в соревнованиях с обеих сторон , то почему бы не принять участие на свои средства, ведь спорт вне политики и ,лично, я не считаю это предательством. И если на то пошло, то не "орать" о не свершённом предательстве, а сказать прямо: если вы не примете наши предложения, то мы отказываемся от Олимпиад и других соревнований. Чего кота то за хвост тянуть.
И в любом случае, деяния совершаемые одними лицами никак не могут быть оправданиями для других.
По любому , уже тогда не надо было бы участвовать, а то , включая и многих политиков , и представителей властей,,они же говорили, нельзя лишать спортсменов Олимпиады, тем более при этом же говоря , что выступление без флага и гимна ,это просто простое унижение государства.
Одним словом:говорю только за себя, то что сейчас поднимается такой вопрос, о участии или не участии наших спортсменов на Олимпиаде в СМИ,это просто увод населения государства от рассмотрения более насущных проблем.
Лично я тогда писала, что , вообще, надо отказаться от Олимпиад,раз такие требования, а все ресурсы направить на развитие спорта в стране,особенно бесплатного спорта, начиная с детско-юношеского, со строительства спортивных баз, стадионов.У нас , многие виды спорта ,вообще, затухли.
Нам действительно не надо было ещё тогда соглашаться на белую тряпку. Но, справедливости ради, тогда была другая ситуация и другой повод.
Если в мирное время смогли пропихнуть это позорище без флага и гимна, то сейчас это не только недопустимо, но и преступно.
А , если кто-то из спортсменов хочет стать предателем ради поездки заграницу- скатертью дорога. За свой счёт и от себя лично.
Чтобы гомофобы (нехорошие люди) - деятельно раскаялись?
Мне кажется, что и тогда нужно было или посылать в далекое эротическое путешествие, или каяться, что да, дескать допинг был, но мы перебороли.