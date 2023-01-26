Дмитрий Васильев: «МОК не имеет права ставить вопрос, кто за какую политику. Мы никогда не должны соглашаться выступать без гимна и флага»

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев раскритиковал Международный олимпийский комитет (МОК) за критерии допуска россиян к соревнованиям.

Ранее МОК заявил, что рассмотрит вопрос о допуске спортсменов в нейтральном статусе – при соблюдении атлетами строгих условий.

«Со стороны МОК совсем неразумно так поступать. МОК – неполитическая организация. Соответственно, они не имеют права ставить вопрос, разделяя, кто за какую политику. Это противоречит уставу МОК.

Нам нельзя соглашаться на такие условия. Они ставят в невыгодное положение спортсменов. Их еще будут тестировать на предмет того, какой политики они придерживаются. Это идет против всего олимпийского движения. Не могу себе этого представить. Это просто невозможно!

Мы никогда не должны соглашаться на условия выступать без гимна и флага. Да, был определенный период. Но сейчас совсем другая ситуация. Сложно сказать, как будут поступать спортсмены. Некоторые захотят выступать. Считаю, что запрещать участвовать или нет на ОИ никому нельзя. Но это будет на совести спортсменов. Им с этим жить», – цитирует Васильева Sport24.

«Что касается сценария, при котором некоторые национальные федерации могут отказаться выступать вместе с россиянами, то МОК должен четко все обозначить. Кто будет устанавливать свои правила, тот свободен. Пусть выступают где угодно.

МОК должен управлять процессом, а не идти на поводу у всех подряд. Не надо потакать всем. А то с этим я буду выступать, а с этим не буду. Не хочешь выступать с россиянами – до свидания. Я бы не принял других условий», – приводит слова Васильева «Р-Спорт».

МОК готов вернуть наших спортсменов на соревнования. Но есть одно важное условие