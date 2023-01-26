Дмитрий Васильев: «МОК не имеет права ставить вопрос, кто за какую политику. Мы никогда не должны соглашаться выступать без гимна и флага»

Теги сборная России сборная России жен МОК Олимпийская сборная России Дмитрий Васильев Биатлон

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев раскритиковал Международный олимпийский комитет (МОК) за критерии допуска россиян к соревнованиям.

Ранее МОК заявил, что рассмотрит вопрос о допуске спортсменов в нейтральном статусе – при соблюдении атлетами строгих условий.

«Со стороны МОК совсем неразумно так поступать. МОК – неполитическая организация. Соответственно, они не имеют права ставить вопрос, разделяя, кто за какую политику. Это противоречит уставу МОК.

Нам нельзя соглашаться на такие условия. Они ставят в невыгодное положение спортсменов. Их еще будут тестировать на предмет того, какой политики они придерживаются. Это идет против всего олимпийского движения. Не могу себе этого представить. Это просто невозможно!

Мы никогда не должны соглашаться на условия выступать без гимна и флага. Да, был определенный период. Но сейчас совсем другая ситуация. Сложно сказать, как будут поступать спортсмены. Некоторые захотят выступать. Считаю, что запрещать участвовать или нет на ОИ никому нельзя. Но это будет на совести спортсменов. Им с этим жить», – цитирует Васильева Sport24.

«Что касается сценария, при котором некоторые национальные федерации могут отказаться выступать вместе с россиянами, то МОК должен четко все обозначить. Кто будет устанавливать свои правила, тот свободен. Пусть выступают где угодно.

МОК должен управлять процессом, а не идти на поводу у всех подряд. Не надо потакать всем. А то с этим я буду выступать, а с этим не буду. Не хочешь выступать с россиянами – до свидания. Я бы не принял других условий», – приводит слова Васильева «Р-Спорт».

МОК готов вернуть наших спортсменов на соревнования. Но есть одно важное условие

18 комментариев

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maripous
Ответ паби
Однако.Офшоры, это ещё и организации в которых скрываются лица и действия организатора, как и сопутствующее , сокрытие налогов и многое другое,что сродни предательству.Да!а Вы за всех даёте гарантию.И очень удивительно, как вы отозвались о лицах имеющих двойное гражданство.Вы внимательно прочитайте кого я имела ввиду,тех кто в Гос.Думе и политических деятелей.Вы одобряете? Я ,лично, нет, как можно доверять хамелеонам.И ,ведь, давали таким отсрочки, последнюю до 1.01 2023 года.Что то молчок ото всех и от СМИ в частности, уволят таких или нет из гос. структур.Ладно, там, простой гражданин, у которых и в мыслях нет, чтобы иметь двойное гражданство, простому гражданину,не от чего будет убегать и нечего будет скрывать.Согласна с Вами про уголовку,то есть правильно, таких предателей надо судить судом, которые вывозят за границу многие средства. А спортсмен,если он имеет достаточные средства, и если ему разрешат принять участие в соревнованиях с обеих сторон , то почему бы не принять участие на свои средства, ведь спорт вне политики и ,лично, я не считаю это предательством. И если на то пошло, то не "орать" о не свершённом предательстве, а сказать прямо: если вы не примете наши предложения, то мы отказываемся от Олимпиад и других соревнований. Чего кота то за хвост тянуть.
Воровство и предательство- это разные вещи.
Что касается спортсменов за свой счёт, то если такие есть , пусть выступают где хотят- за свой счёт, от себя лично и под свою личную ответственность, как независимые спортсмены.
Только у нас нет таких. Все хотят готовиться на деньги государства, и гонорары потом получать от государства. И зарплату получать , как член сборной страны. При этом срать на голову этому государству, заявляя, что им всё равно под каким флагом выступать.
А, если их заставят там в устной или письменной форме отречься от своей страны, то это в любом случае предательство- даже за личный счёт.
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uchiyamada
крутой двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев, четко разложил, сколько и кому должен МОК. Думаю, Томас Бах скажет ему спасибо за исчерпывающее разъяснение.
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паби
Ответ maripous
Нет. Люди с двойным гражданством и выводящие средства на личные счета в офшоры предателями(изменниками) не считаются. Во всяком случае, пока они не начнут совершать конкретные деяния против государства и госинтересов, либо делать какие-то публичные заявления такого плана. По офшорам и деньгам может быть уголовка, но не измена. Измена может быть, если это финансирование каких-то организаций или проектов. И в любом случае, деяния совершаемые одними лицами никак не могут быть оправданиями для других.
Однако.Офшоры, это ещё и организации в которых скрываются лица и действия организатора, как и сопутствующее , сокрытие налогов и многое другое,что сродни предательству.Да!а Вы за всех даёте гарантию.И очень удивительно, как вы отозвались о лицах имеющих двойное гражданство.Вы внимательно прочитайте кого я имела ввиду,тех кто в Гос.Думе и политических деятелей.Вы одобряете? Я ,лично, нет, как можно доверять хамелеонам.И ,ведь, давали таким отсрочки, последнюю до 1.01 2023 года.Что то молчок ото всех и от СМИ в частности, уволят таких или нет из гос. структур.Ладно, там, простой гражданин, у которых и в мыслях нет, чтобы иметь двойное гражданство, простому гражданину,не от чего будет убегать и нечего будет скрывать.Согласна с Вами про уголовку,то есть правильно, таких предателей надо судить судом, которые вывозят за границу многие средства.
А спортсмен,если он имеет достаточные средства, и если ему разрешат принять участие в соревнованиях с обеих сторон , то почему бы не принять участие на свои средства, ведь спорт вне политики и ,лично, я не считаю это предательством. И если на то пошло, то не "орать" о не свершённом предательстве, а сказать прямо: если вы не примете наши предложения, то мы отказываемся от Олимпиад и других соревнований. Чего кота то за хвост тянуть.
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Sarumian
Правильно говорит ! Все должны деградировать в Мордоре.
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maripous
Ответ паби
Вообще то ,не хотела писать , но напишу:не там видите предателей.Что же вы не писали с таким пафосом, когда в Гос.Думе были лица с двойным гражданством?Когда в офшоры вывозились средства.Не видела ваших отрицательных высказываний о этом.Вы таких не считали и не считаете предателями?
Нет. Люди с двойным гражданством и выводящие средства на личные счета в офшоры предателями(изменниками) не считаются. Во всяком случае, пока они не начнут совершать конкретные деяния против государства и госинтересов, либо делать какие-то публичные заявления такого плана. По офшорам и деньгам может быть уголовка, но не измена. Измена может быть, если это финансирование каких-то организаций или проектов.
И в любом случае, деяния совершаемые одними лицами никак не могут быть оправданиями для других.
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паби
Ответ maripous
МОК- такая же проамериканская контора, как и многие другие. Поэтому они и ставят такие условия. И будут ставить. Нам действительно не надо было ещё тогда соглашаться на белую тряпку. Но, справедливости ради, тогда была другая ситуация и другой повод. Если в мирное время смогли пропихнуть это позорище без флага и гимна, то сейчас это не только недопустимо, но и преступно. А , если кто-то из спортсменов хочет стать предателем ради поездки заграницу- скатертью дорога. За свой счёт и от себя лично.
Вообще то ,не хотела писать , но напишу:не там видите предателей.Что же вы не писали с таким пафосом, когда в Гос.Думе были лица с двойным гражданством?Когда в офшоры вывозились средства.Не видела ваших отрицательных высказываний о этом.Вы таких не считали и не считаете предателями?
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паби
Вот вопрос Васильеву , если прочитает и даст ответ: почему на Олимпиадах, начиная с Южной Кореи , спортсменам разрешали выступать без флага и гимна, и что ?тогда это не было политическим вопросом, а рассматривалось, как унижение государства?
По любому , уже тогда не надо было бы участвовать, а то , включая и многих политиков , и представителей властей,,они же говорили, нельзя лишать спортсменов Олимпиады, тем более при этом же говоря , что выступление без флага и гимна ,это просто простое унижение государства.
Одним словом:говорю только за себя, то что сейчас поднимается такой вопрос, о участии или не участии наших спортсменов на Олимпиаде в СМИ,это просто увод населения государства от рассмотрения более насущных проблем.
Лично я тогда писала, что , вообще, надо отказаться от Олимпиад,раз такие требования, а все ресурсы направить на развитие спорта в стране,особенно бесплатного спорта, начиная с детско-юношеского, со строительства спортивных баз, стадионов.У нас , многие виды спорта ,вообще, затухли.
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maripous
МОК- такая же проамериканская контора, как и многие другие. Поэтому они и ставят такие условия. И будут ставить.
Нам действительно не надо было ещё тогда соглашаться на белую тряпку. Но, справедливости ради, тогда была другая ситуация и другой повод.
Если в мирное время смогли пропихнуть это позорище без флага и гимна, то сейчас это не только недопустимо, но и преступно.
А , если кто-то из спортсменов хочет стать предателем ради поездки заграницу- скатертью дорога. За свой счёт и от себя лично.
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Viks
МОК должен управлять процессом, а не идти на поводу у всех подряд".--- МОК не управляющая организация. Если допуск двух стран будет грозить бойкотом двадцати двух, то МОК выберет позицию большинства.
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Irina Kistler
Ответ Ксения Бьорндален
Да, настало. Надеюсь, загородитесь от всего мира железобетонным забором и не будете никуда лезть, варясь в своём собственном соку
Madame, с вашей фамилией ваше заявление в Норвегию несите! А про "нас" - не тратьте свои нервные клетки, мы живучие и победу "вместе с забором" получим. Мизантропию, между прочим, Чайковским можно подправить...))
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Адриана
О чём он? Уже 2 Олимпиады без гимна и флага.
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Ксения Бьорндален
Ответ Irina Kistler
Так может настало время прекратить?
Да, настало. Надеюсь, загородитесь от всего мира железобетонным забором и не будете никуда лезть, варясь в своём собственном соку
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Liar85
Да вы вообще можете выйти из МОК и проблемы отпадут сами собой!😀😀😀
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Irina Kistler
Ответ Bartez1986
Кто-нибудь расскажите Васильеву, что мы так уже выступали. Биатлонисты, кстати, медали брали. Где он был?
Так может настало время прекратить?
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Alex1104
А что потом потребует МОК?
Чтобы гомофобы (нехорошие люди) - деятельно раскаялись?
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Alex1104
Ответ Bartez1986
Кто-нибудь расскажите Васильеву, что мы так уже выступали. Биатлонисты, кстати, медали брали. Где он был?
Просто без флага и гимна. Уж до каких-либо политических раскаяний дело не доходило.
Мне кажется, что и тогда нужно было или посылать в далекое эротическое путешествие, или каяться, что да, дескать допинг был, но мы перебороли.
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Погладь быка
Только два раза на Олимпиадах уже согласились. В теннисе уже год как согласились.
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Bartez1986
Кто-нибудь расскажите Васильеву, что мы так уже выступали. Биатлонисты, кстати, медали брали. Где он был?
+5
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