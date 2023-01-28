PARI Кубок Содружества. Латыпов, Серохвостов, Смольский, Бабиков, Халили выступят в масс-старте

Теги сборная России результаты сборная Беларуси Евгений Гараничев масс-старт Антон Бабиков Эдуард Латыпов Александр Поварницын Максим Воробей Никита Лобастов Никита Поршнев Василий Томшин Роман Еремин Карим Халили Антон Смольский Даниил Серохвостов Дмитрий Лазовский Кирилл Бажин Михаил Бурундуков Алексей Вагин Кубок Содружества Степан Данилов Биатлон

29 января на этапе Кубка Содружества по биатлону в Раубичах пройдет мужской масс-старт.

PARI Кубок Содружества по биатлону-2022/23

5-й этап

Раубичи, Беларусь

Мужчины

Масс-старт

Начало – 12:10 по московскому времени, прямая трансляция – «Матч ТВ», «Матч! Арена».

Предварительный старт-лист

1. Эдуард Латыпов (Россия)

2. Даниил Серохвостов (Россия)

3. Антон Смольский (Беларусь)

4. Антон Бабиков (Россия)

5. Карим Халили (Россия)

6. Дмитрий Лазовский (Беларусь)

7. Кирилл Бажин (Россия)

8. Александр Поварницын (Россия)

9. Степан Данилов (Беларусь)

10. Максим Воробей (Беларусь)

11. Роман Еремин (Россия)

12. Михаил Бурундуков (Россия)

13. Алексей Вагин (Россия)

14. Никита Лобастов (Беларусь)

17. Никита Поршнев (Россия)

21. Василий Томшин (Россия)

27. Евгений Гараничев (Россия)

Полный старт-лист – здесь.

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8 комментариев

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oleg9999
Ответ тоторо
эдик нужна 4ая золотая медаль как у куклиной в январе)
Согласен, на подъеме.
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armmaster
Самая интересная гонка будет
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Юрий Костыгин
Ответ oleg9999
Кубок Содружества- Это первенство двух сборных. Что тут делают люди типа Вагина? Биатлон -это не их дело, завод, пашня. Набирают массовку до 30 человек?
Боюсь, что Вагин опередит половину из стартового списка в спринте на Кубке мира. Правда, это будет 50-60-е место, но это просто к слову о массовке.
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oleg9999
Ответ тоторо
вагин к группе башкирова относится) как и бурундук)
И что, что-то может?
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тоторо
Ответ oleg9999
Кубок Содружества- Это первенство двух сборных. Что тут делают люди типа Вагина? Биатлон -это не их дело, завод, пашня. Набирают массовку до 30 человек?
вагин к группе башкирова относится) как и бурундук)
0
0
0
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2533ПВ
Эдику сделать хет-трик на 5 этапе.
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oleg9999
Кубок Содружества- Это первенство двух сборных. Что тут делают люди типа Вагина? Биатлон -это не их дело, завод, пашня. Набирают массовку до 30 человек?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
тоторо
эдик нужна 4ая золотая медаль как у куклиной в январе)
+1
0
+1
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