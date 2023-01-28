PARI Кубок Содружества. Латыпов, Серохвостов, Смольский, Бабиков, Халили выступят в масс-старте

29 января на этапе Кубка Содружества по биатлону в Раубичах пройдет мужской масс-старт.

PARI Кубок Содружества по биатлону-2022/23

5-й этап

Раубичи, Беларусь

Мужчины

Масс-старт

Начало – 12:10 по московскому времени, прямая трансляция – «Матч ТВ», «Матч! Арена».

Предварительный старт-лист

1. Эдуард Латыпов (Россия)

2. Даниил Серохвостов (Россия)

3. Антон Смольский (Беларусь)

4. Антон Бабиков (Россия)

5. Карим Халили (Россия)

6. Дмитрий Лазовский (Беларусь)

7. Кирилл Бажин (Россия)

8. Александр Поварницын (Россия)

9. Степан Данилов (Беларусь)

10. Максим Воробей (Беларусь)

11. Роман Еремин (Россия)

12. Михаил Бурундуков (Россия)

13. Алексей Вагин (Россия)

14. Никита Лобастов (Беларусь)

17. Никита Поршнев (Россия)

21. Василий Томшин (Россия)

27. Евгений Гараничев (Россия)

Полный старт-лист – здесь.