«Я офигевший слегка. Потому что не ожидали, что Куклина будет выигрывать». Каминский о победной серии биатлонистки
Тренер сборной России по биатлону Юрий Каминский оценил победную серию Ларисы Куклиной.
Накануне спортсменка выиграла четвертую личную гонку подряд – три из них на этапе Кубка Содружества в Раубичах и одну на чемпионате России в Рыбинске.
– Вы как будто какой-то невеселый. Почему?
– Я офигевший слегка. Потому что не ожидали такого, что она будет выигрывать. Сколько уже? Четыре гонки подряд? Это круто!
– Лариса присоединилась позже всех к вашей группе. Можно назвать ее сильнейшим спортсменом вашей группы на данный момент?
– Однозначно.
– Почему произошел этот прорыв?
– Тут много причин. Во-первых, она отошла от последствий ковида. В ходе добавила. В техническом плане она и так была неплоха. Лариса такая спортсменка, которая умеет слушать.
Самым главным в масс-старте была стрельба. Она выдержала. Она же единственная, кто ноль стреляла? Вот, показала себя во всей красе, – сказал Каминский.
да и это как бы биатлон, Юра. тут всегда выигрывают не по ожиданиям. вникай уже.
Ну в гонке преследования у неё было 2 промаха, а в суперспринте вообще 4, и тем не менее выиграла. Да, в спринте ей тяжело, стрелять надо на ноль, иначе бегунки её обгонят, но кроме спринта есть и другие гонки, где она всегда может себя проявить. Другое дело, что в пелотоне нет больше надёжных стрелков. Сливко стреляет медленно, да и стойка у неё хромает. а лучший бегунок Казакевич вот уже который год не может стойку осилить.
Извините за оффтопик, а пиво в Раубичах продают?)
Побед много не бывает!