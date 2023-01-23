«Я офигевший слегка. Потому что не ожидали, что Куклина будет выигрывать». Каминский о победной серии биатлонистки

Тренер сборной России по биатлону Юрий Каминский оценил победную серию Ларисы Куклиной.

Накануне спортсменка выиграла четвертую личную гонку подряд – три из них на этапе Кубка Содружества в Раубичах и одну на чемпионате России в Рыбинске.

– Вы как будто какой-то невеселый. Почему?

– Я офигевший слегка. Потому что не ожидали такого, что она будет выигрывать. Сколько уже? Четыре гонки подряд? Это круто!

– Лариса присоединилась позже всех к вашей группе. Можно назвать ее сильнейшим спортсменом вашей группы на данный момент?

– Однозначно.

– Почему произошел этот прорыв?

– Тут много причин. Во-первых, она отошла от последствий ковида. В ходе добавила. В техническом плане она и так была неплоха. Лариса такая спортсменка, которая умеет слушать.

Самым главным в масс-старте была стрельба. Она выдержала. Она же единственная, кто ноль стреляла? Вот, показала себя во всей красе, – сказал Каминский.