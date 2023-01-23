«Я офигевший слегка. Потому что не ожидали, что Куклина будет выигрывать». Каминский о победной серии биатлонистки

Теги сборная России жен Юрий Каминский Лариса Куклина коронавирус Кубок Содружества Биатлон

Тренер сборной России по биатлону Юрий Каминский оценил победную серию Ларисы Куклиной.

Накануне спортсменка выиграла четвертую личную гонку подряд – три из них на этапе Кубка Содружества в Раубичах и одну на чемпионате России в Рыбинске.

– Вы как будто какой-то невеселый. Почему?

– Я офигевший слегка. Потому что не ожидали такого, что она будет выигрывать. Сколько уже? Четыре гонки подряд? Это круто!

– Лариса присоединилась позже всех к вашей группе. Можно назвать ее сильнейшим спортсменом вашей группы на данный момент?

– Однозначно.

– Почему произошел этот прорыв?

– Тут много причин. Во-первых, она отошла от последствий ковида. В ходе добавила. В техническом плане она и так была неплоха. Лариса такая спортсменка, которая умеет слушать.

Самым главным в масс-старте была стрельба. Она выдержала. Она же единственная, кто ноль стреляла? Вот, показала себя во всей красе, – сказал Каминский.

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27 комментариев

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штрафной круг
из года в год пахала пахала и начала выигрывать. действительно, удивительно.
да и это как бы биатлон, Юра. тут всегда выигрывают не по ожиданиям. вникай уже.
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evgeeni
Ответ RoyalSpirit:
Что касается хода Ларисы, думаю большую роль сыграл Ковид. Я сам когда переболел, обнаружил неожиданные перемены в своём организме. Как ни странно - положительные. У меня сердце больное, но после ковида, я стал чувствовать себя намного лучше
Это плохой признак...шучу...живи долго..
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evgeeni
Ответ тучка60
До первого промаха? Или до второго? Ну в гонке преследования у неё было 2 промаха, а в суперспринте вообще 4, и тем не менее выиграла. Да, в спринте ей тяжело, стрелять надо на ноль, иначе бегунки её обгонят, но кроме спринта есть и другие гонки, где она всегда может себя проявить. Другое дело, что в пелотоне нет больше надёжных стрелков. Сливко стреляет медленно, да и стойка у неё хромает. а лучший бегунок Казакевич вот уже который год не может стойку осилить.
Лучший бегунок Казакевич? Да, быстрая, но не быстрей Гореевой и Каплиной. Ключевые слова "бегунки ее обгонят" и этим все сказано. В ГП и суперспринте она намазала, но и другие намазали. Я не принижаю заслуги Ларисы, просто все зависит от ее стрельбы, и если бегунки отстреляют также, у нее шансов нет...
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Andrey Novikov
Ответ тучка60
До первого промаха? Или до второго? Ну в гонке преследования у неё было 2 промаха, а в суперспринте вообще 4, и тем не менее выиграла. Да, в спринте ей тяжело, стрелять надо на ноль, иначе бегунки её обгонят, но кроме спринта есть и другие гонки, где она всегда может себя проявить. Другое дело, что в пелотоне нет больше надёжных стрелков. Сливко стреляет медленно, да и стойка у неё хромает. а лучший бегунок Казакевич вот уже который год не может стойку осилить.
Лучший бегунок сейчас Каплина.
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RoyalSpirit:
Что касается хода Ларисы, думаю большую роль сыграл Ковид. Я сам когда переболел, обнаружил неожиданные перемены в своём организме. Как ни странно - положительные. У меня сердце больное, но после ковида, я стал чувствовать себя намного лучше
0
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RoyalSpirit:
Ответ irina1980
Куклина снайпер отличный,в гонках у нее все получилось,скорость не так уж и высока,ее почти догнали преследователи,очень много отыграли секунд, лучше,конечно,бежит, чем прежде,но не лучше других. Кроме нее в стрельбе у всех печаль.
Пишешь чушь, у неё отыграли много в масс-старте только потому, что она расслабилась и шла пешком. А то, что она выигрывает за счёт стрельбы, это вообще какой-то бред,она же биатлонистка, а не лыжница, она и должна выигрывать за счёт стрельбы.
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тучка60
Ответ evgeeni
А вот здесь сложно...Да, она выигрывает за счет стрельбы, а как будет дальше? До первого промаха? Или до второго? Все...Остальные просто тупо обгонят, даже с двумя промахами..и так всегда было и будет. Но я рад за Куклину, возможно это ее лучший результат в карьере. А насчет международных соревнований, тут вообще тухло...
До первого промаха? Или до второго?
Ну в гонке преследования у неё было 2 промаха, а в суперспринте вообще 4, и тем не менее выиграла. Да, в спринте ей тяжело, стрелять надо на ноль, иначе бегунки её обгонят, но кроме спринта есть и другие гонки, где она всегда может себя проявить. Другое дело, что в пелотоне нет больше надёжных стрелков. Сливко стреляет медленно, да и стойка у неё хромает. а лучший бегунок Казакевич вот уже который год не может стойку осилить.
+4
0
+4
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тоторо
Ответ Афанасия
Юрий Михайлович потянет тренировать парочку Емерхонов-Калинина?)) Я про дисциплину)
да фиг знает) там парочке похлеще довгаи-серохвостова
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Афанасия
Ответ тоторо
вот чуть быстрее куклиной стреляет и на уровне КМ наша юная Калинина, хотелось бы чтоб с ней кто то поработал над скоростью и техникой бега. Пусть на нее Каминский обратит внимание! Будет вторая Куклина,а может и лучше)
Юрий Михайлович потянет тренировать парочку Емерхонов-Калинина?)) Я про дисциплину)
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tanusha
Ответ Ковид 07.10.52
А я офигеваю от таких тренеров, как этот тип...работает, работает, как рассказывает с молодежью, а побеждает старушка-черепашка...позор...
Надо уметь из "старушки-черепашки" сделать победителя
+9
0
+9
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Вадим Скорин
Ответ кот с дивана
Лариса действительно удивляет со знаком плюс. Извините за оффтопик, а пиво в Раубичах продают?)
Позвонил родне, сказали - Спиртного нет никакого, пива в том числе, глинтвейн и тот безалкогольный. На входе у народа даже спрашивают, что налито в термос. Ну моим это не помешало нисколько, рады, довольны. Как то так.
+8
0
+8
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Ковид 07.10.52
А я офигеваю от таких тренеров, как этот тип...работает, работает, как рассказывает с молодежью, а побеждает старушка-черепашка...позор...
+3
-10
-7
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кот с дивана
Ответ Вадим Скорин
Родственники поехали в Раубичи, посмотреть соревнования. Впечатление положительное и обратили внимание, что Куклина общается с болельщиками, с ними спокойно сфотографировалась, чуток поговорили. В общем молодец, всем нашим биатлонистам здоровья, побед.
Лариса действительно удивляет со знаком плюс.
Извините за оффтопик, а пиво в Раубичах продают?)
+4
0
+4
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TBFTT
Ответ udod
конечно невесёлый и офигевший, ведь если у тебя в биатлоне доминирует Куклина - что то не так идёт
🤣
0
-1
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TBFTT
Самое смешное, что сейчас из Куклиной делают супер спортсменка, а из Каминского супер генерального тренера, но вот только на самом деле выигрывал а за счёт хорошей и быстрой стрельбы и тут дело не в том, что Куклина как-то прибавила, а в том, что уровень соревнований днищенские сколько она там на последнем кругу проиграла?))
+3
-9
-6
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Вадим Скорин
Ответ артем саркисян
Лара всегда общительна и не отказывает болельщикам. Минимально знаком с ней ещё с 2010 года
Я лично не общался, но вот сестра написала, фото прислала с Куклиной, Гараничевым. Вообще то, моя давняя мечта, попасть на биатлон в живую. А то все по телеку.
+8
0
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артем саркисян
Ответ Вадим Скорин
Родственники поехали в Раубичи, посмотреть соревнования. Впечатление положительное и обратили внимание, что Куклина общается с болельщиками, с ними спокойно сфотографировалась, чуток поговорили. В общем молодец, всем нашим биатлонистам здоровья, побед.
Лара всегда общительна и не отказывает болельщикам. Минимально знаком с ней ещё с 2010 года
+8
0
+8
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evgeeni
Ответ Альпака
Просто у нее все сложилось наконец! Отлично, если дотянет карьеру до международных соревнований.
А вот здесь сложно...Да, она выигрывает за счет стрельбы, а как будет дальше? До первого промаха? Или до второго? Все...Остальные просто тупо обгонят, даже с двумя промахами..и так всегда было и будет. Но я рад за Куклину, возможно это ее лучший результат в карьере. А насчет международных соревнований, тут вообще тухло...
+13
-3
+10
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тоторо
вот чуть быстрее куклиной стреляет и на уровне КМ наша юная Калинина, хотелось бы чтоб с ней кто то поработал над скоростью и техникой бега. Пусть на нее Каминский обратит внимание! Будет вторая Куклина,а может и лучше)
+9
-2
+7
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irina1980
Куклина снайпер отличный,в гонках у нее все получилось,скорость не так уж и высока,ее почти догнали преследователи,очень много отыграли секунд, лучше,конечно,бежит, чем прежде,но не лучше других. Кроме нее в стрельбе у всех печаль.
+11
-2
+9
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притвиц
Совершенно не удивлен результатами Ларисы , возьмите сезоны 19,20,21 на КМ, в эти сезоны по 3-4 попадания в топ-15 , а то и в топ-10 , на пике формы Лариса выступает очень неплохо , я не думаю, что топ-10-15 КМ , уступает внутри российским топ 1,2,3 , главное для Куклиной,что бы этот пик формы продержался как можно дольше, возможно Каминский знает как это сделать.
+15
-1
+14
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Альпака
Просто у нее все сложилось наконец! Отлично, если дотянет карьеру до международных соревнований.
+9
-2
+7
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Andrey Novikov
Ответ тоторо
лариса удивляет! надеюсь сил останется до ЧР!
Ничего удивительного. Вернула свои кондиции и стрельбу. Наши скоростные спортсменки делают слишком много промахов. Да и стреляют очень долго. Удивительной была скорость Ларисы в декабре, но я не знал, что она сильно болела.
+10
-3
+7
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Вадим Скорин
Родственники поехали в Раубичи, посмотреть соревнования. Впечатление положительное и обратили внимание, что Куклина общается с болельщиками, с ними спокойно сфотографировалась, чуток поговорили. В общем молодец, всем нашим биатлонистам здоровья, побед.
+34
-1
+33
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Люблю Женьку
Мы тоже офигевшие! Да и брови Лорика в том числе 😆😂
Побед много не бывает!
+10
-1
+9
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