Вирер одержала 14-ю победу в карьере, у Хло Шевалье первый подиум, у Эльвиры Оберг – 17-й

Теги Кубок мира по биатлону сборная Франции жен сборная Швеции жен сборная Италии жен Доротея Вирер Хло Шевалье Эльвира Оберг Антхольц Биатлон

Итальянская биатлонистка Доротея Вирер одержала 14-ю победу в личных гонках на Кубке мира.

Сегодня спортсменка выиграла спринт на этапе в Антхольце. Для нее это уже 48-й по счету подиум (14-18-16).

Второе место заняла француженка Хло Шевалье. Она поднялась на пьедестал впервые (0-1-0).

Шведка Эльвира Оберг финишировала третьей. В ее активе 17 подиумов (7-4-6).

⚡ Кубок мира. Вирер выиграла спринт, Хло Шевалье – 2-я, Эльвира Оберг – 3-я, Ройселанн – 4-я, Лампич – 5-я

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1 комментарий

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Maxim Kryuchkov
Доро супер!!!!!!!
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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