Вирер одержала 14-ю победу в карьере, у Хло Шевалье первый подиум, у Эльвиры Оберг – 17-й

Итальянская биатлонистка Доротея Вирер одержала 14-ю победу в личных гонках на Кубке мира.

Сегодня спортсменка выиграла спринт на этапе в Антхольце. Для нее это уже 48-й по счету подиум (14-18-16).

Второе место заняла француженка Хло Шевалье. Она поднялась на пьедестал впервые (0-1-0).

Шведка Эльвира Оберг финишировала третьей. В ее активе 17 подиумов (7-4-6).

⚡ Кубок мира. Вирер выиграла спринт, Хло Шевалье – 2-я, Эльвира Оберг – 3-я, Ройселанн – 4-я, Лампич – 5-я