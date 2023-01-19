Вирер одержала 14-ю победу в карьере, у Хло Шевалье первый подиум, у Эльвиры Оберг – 17-й
Итальянская биатлонистка Доротея Вирер одержала 14-ю победу в личных гонках на Кубке мира.
Сегодня спортсменка выиграла спринт на этапе в Антхольце. Для нее это уже 48-й по счету подиум (14-18-16).
Второе место заняла француженка Хло Шевалье. Она поднялась на пьедестал впервые (0-1-0).
Шведка Эльвира Оберг финишировала третьей. В ее активе 17 подиумов (7-4-6).
⚡ Кубок мира. Вирер выиграла спринт, Хло Шевалье – 2-я, Эльвира Оберг – 3-я, Ройселанн – 4-я, Лампич – 5-я
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