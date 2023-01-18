Анастасия Шевченко: «Надеюсь, у меня все получится в Раубичах. Мы провели очень плодотворный сбор»

Теги сборная России жен Анастасия Шевченко Кубок Содружества Биатлон

Российская биатлонистка Анастасия Шевченко поделилась ожиданиями от четвертого этапа PARI Кубка Содружества, который пройдет 19-22 января в Раубичах.

– Трасса очень гоночная, немного ледяной крошки. Если завтра погода останется такой же, то скорость будет очень высокой.

– Для спринтерской гонки это плюс?

– По такой трассе всегда трудно бороться, потому что лыжи едут и ты выкладываешь все силы. Но когда идет свежий снег, ты терпишь до конца сквозь зубы. Тут, мне кажется, со спуска будет легче.

– Насколько получилась плодотворной работа перед этапом?

– Мы приехали после Нового года и начали активно работать. Надеюсь, у меня завтра все получится. Мы провели очень плодотворный сбор, а также пару контрольных тренировок.

– Можно сказать, что подводили себя к главным стартам сезона?

– Нет. Не могу сказать, что это так. В прошлом году мы выступали в Европе и чаще всего это было высокогорье, в России же мы всегда бегаем на равнине.

Было принято решение, что мы должны провести сбор в среднегорье, сразу после Раубичей снова поедем туда, чтобы готовиться на предстоящий сезон. Все‑таки надеемся, что нас допустят, - сказала Шевченко.

1 комментарий

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тоторо
настя так уверена что попадет в сборную?
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