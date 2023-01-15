Елисеев о 4-м месте в масс-старте: «Доволен результатом, но не работой. Такое тяжелое состояние – не уверен, что завтра хочу бежать»

Биатлонист Матвей Елисеев подвел итоги большого масс-старта на этапе PARI Кубка России в Рыбинске, где занял четвертое место.

«Сегодня вообще недоволен работой. Доволен результатом, но не работой. Очень долго валялся на рубежах, прям очень долго. Ну и в подъемах был тяжелый.

Сегодня даже сильно слабее просто хорошей формы, зато лыжи были настолько хорошие, что я мог держаться за всеми.

Так сильно толкался, что порвал темляк на палке, мне брат подавал новый – он успел сбегать до вакс-кабины.

Три с половиной за гонку где-то можно поставить. Такое тяжелое состояние, что не уверен, что завтра хочу бежать (в суперспринте – Sports.ru).

Просто очень тяжело мне сейчас. Раубичи (этап Кубка Содружества – Sports.ru) по плану я пропускаю», – сказал Елисеев в эфире «Матч ТВ».

❄️ PARI Кубок России. Бабиков победил в большом масс-старте, Гараничев – 2-й, Поварницын – 3-й, Елисеев – 4-й, Халили – 9-й