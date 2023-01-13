Лиза Виттоцци: «После неудач на прошлой неделе был риск, что в голове снова загорится «красная лампочка». Но за прошедшие годы я научилась верить в свои силы»

Итальянская биатлонистка прокомментировала свою победу в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Рупольдинге.

«Я знала, что это будет довольно сложная гонка, потому что другие участницы хорошо стреляли, и все мы были очень близки. Я постаралась сделать свою работу, и все получилось.

После неудачного выступления на прошлой неделе был риск, что в моей голове снова загорится «красная лампочка». Но за прошедшие годы я научилась забывать обо всем и верить в свои силы благодаря работе, которую я проделала.

В начале гонки у меня были небольшие сомнения, но я преодолела их с помощью концентрации. Я горжусь собой, сейчас я лидирую в зачете индивидуальных гонок, но я не уделяю этому слишком много внимания, как и общему зачету.

В биатлоне ситуация может меняться ежедневно. Я просто думаю о том, чтобы работать и проявлять свои способности», – сказала Виттоцци.