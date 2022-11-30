Кубок мира. Зачет индивидуальных гонок. Ханна Оберг лидирует, Тандревольд – 2-я, Виттоцци – 3-я

Шведская биатлонистка Ханна Оберг возглавила зачет индивидуальных гонок после победы на этапе Кубка мира в Контиолахти.

мира по биатлону-2022/23

Женщины

Зачет индивидуальных гонок

1. (Швеция) – 90

2. Тандревольд (Норвегия) – 75

3. (Италия) – 60

4. Ванесса Фойгт (Германия) – 50

5. Жюлия Симон (Франция) – 45

6. Дениз Херманн-Вик (Германия) – 40

7. (Чехия) – 36

8. Паулина Батовска Фиалкова (Словакия) – 34

9. Эльвира Оберг (Швеция) – 32

10. Лотте Лие (Бельгия) – 31