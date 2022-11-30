Кубок мира. Зачет индивидуальных гонок. Ханна Оберг лидирует, Тандревольд – 2-я, Виттоцци – 3-я
Шведская биатлонистка Ханна Оберг возглавила зачет индивидуальных гонок после победы на этапе Кубка мира в Контиолахти.
Кубок мира по биатлону-2022/23
Женщины
Зачет индивидуальных гонок
1. Ханна Оберг (Швеция) – 90
2. Ингрид Ланмарк Тандревольд (Норвегия) – 75
3. Лиза Виттоцци (Италия) – 60
4. Ванесса Фойгт (Германия) – 50
5. Жюлия Симон (Франция) – 45
6. Дениз Херманн-Вик (Германия) – 40
7. Маркета Давидова (Чехия) – 36
8. Паулина Батовска Фиалкова (Словакия) – 34
9. Эльвира Оберг (Швеция) – 32
10. Лотте Лие (Бельгия) – 31
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